Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुसाइड करने आया प्रेमी युगल, युवक ने यमुना नदी में लगाई छलांग, धोखेबाज निकली प्रेमिका रास्ते भागी

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में प्रेमिका संग आत्महत्या करने पहुंचे प्रेमी ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन प्रेमिका मौके से भाग निकली। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल बचाव राहत कार्य शुरू कराया और युवक को सही सलामत बचा लिया।

Prayagraj News: मोहब्बत में लोग जीने-मरने की कसमे खाते हैं तो कुछ बीच रास्ते में ही साथ छोड़कर भाग जाते हैं। प्रयागराज जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां प्रेमी-प्रेमिका ने मौत का रास्ता चुना तो दोनों सुसाइड करने के लिए यमुना नदी के पुल पर पहुंच गए। दोनों पुल पर कुछ देर खड़े रहे इसके बाद युवक ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन प्रेमिका ने धोखा दे दिया। कुछ देर पहले साथ में मरने की कसम खाकर आई युवती वहां से भाग निकला। घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। युवक को सही सलामत मचा लिया गया है। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया।

पूरा मामला सिटी जोन के कीडगंज थाना क्षेत्र स्थित नए यमुना ब्रिज का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मेजा निवासी अन्नू गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता का एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों ने आत्महत्या करने की ठानी। इसके बाद दोनों यमुना नदी के पुल पर पहुंचे। लोगों के अनुसार दोनों काफी देर तक पुल पर खड़े रहे। इसके बाद अचानक से युवक अन्नू गुप्ता ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद युवती वहां से भाग निकली। लोग जब तक युवक को बचाने के दौड़ते इससे पहले ही वह नदी में छलांग लगा चुका था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

ये भी पढ़ें:5 महीने का इश्क, आधी रात गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच गया प्रेमी सिपाही, फिर..
ये भी पढ़ें:नशीला दूध पिलाकर पत्नी ने घोंट दिया पति का गला, फिर प्रेमी संग मिलकर किया ये काम

युवक को नदी से बाहर निकाला

घटना की सूचना पर पहुंची कीडगंज थाना पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कराया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक की जान बचा ली गई है। कीडगंज पुलिस उसे एसआरएन अस्पताल ले गई जहां उसका उपचार किया गया। खबर पाकर अन्नू का भाई आर्यन गुप्ता अपने दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा। युवती को लेकर तरह-तरह की चर्चा रही।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने पति की गाड़ी में लगवा दिया GPS सिस्टम, होटल पहुंची; प्रेमिका संग पकड़ा

आत्महत्या करने क्यों पहुंचा था अन्नू? वजह तलाश रही पुलिस

यमुना नदी पर अन्नू अपनी प्रेमिका के साथ आत्महत्या करने के लिए क्यों पहुंचा था? पुलिस इसके पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि युवक-युवती पुल पर किस परिस्थिति में पहुंची थी। अन्नू और उसकी प्रेमिका को कौन सी बात खल रही थी जिसके कारण आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा? पुलिस इसकी भी तफ्तीश करने में लगी है। युवती की भी तलाश की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Prayagraj News UP Police Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।