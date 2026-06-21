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आलू के घाटे ने ले ली जान! 22 लाख के नुकसान से टूटे युवा व्यापारी ने पेड़ से लटककर दी जान

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हाथरस
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हाथरस में एक कारोबारी ने आलू के व्यापार में 22 लाख के घाटा होने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव पेड़ के फंदे से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि गांव के लोगों ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

आलू के घाटे ने ले ली जान! 22 लाख के नुकसान से टूटे युवा व्यापारी ने पेड़ से लटककर दी जान

UP News: यूपी के हाथरस से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आलू के कारोबार में 22 लाख का घाटा होने से दुखी व्यापारी ने फंदे से लेटकर जान दे दी। युवक का शव गांव के बाहर नलकूप के पास पेड़ से लटकता हुआ मिला। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हवहीं, परिजनों ने गांव के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

ये घटना कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के नगला रमजू का है। यहां रहने वाले मूलचंद उर्फ मूली के 32 वर्षीय बेटे विष्णु के पास करीब 16 बीघा कृषि योग्य भूमि पर है। इस साल उसने अपने खेतों में आलू की खेती की थी। साथ ही साथ वह इसका कारोबार भी करता था। जानकारी के मुताबिक किसानों से 500 से 600 रुपये प्रति पैकेट की दर से करीब 2500 से 3000 पैकेट आलू खरीदे थे। बाजार में आलू के दाम गिर जाने से उसे करीब 20 से 22 लाख रुपये के नुकसान की आशंका थी। परिजनों के अनुसार जिन किसानों से उसने उधार पर आलू खरीदा था, वह लगातार भुगतान के लिए दबाव बना रहे थे। आर्थिक संकट और बढ़ते तनाव के चलते विष्णु मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था।

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दबाव में आकर की खुदकुशी, परिवार का आरोप

परिजनों के मुताबिक इसी से दुखी होकर वह शुक्रवार रात गांव खोंडा निवासी दलबीर सिंह के नलकूप पर पहुंचा और पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता मूलचंद ने आरोप लगाया है कि भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाए जाने के कारण उनका बेटे यह कदम उठाने को मजबूर हुआ। विष्णु अपने पीछे पत्नी, पांच वर्षीय पुत्री और साढ़े तीन वर्षीय पुत्र को छोड़ गया है। वहीं, इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई

इस मामले में सीओ सादाबाद जेएन अस्थाना ने बताया कि एक युवक के आत्महत्या की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक कोतवाली में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

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कानपुर में युवती ने की खुदकुशी

उधर, कानपुर के नौबस्ता में एक युवती ने फंदे से लटक कर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि युवती की तीन बुआ जबरन मकान में हिस्सा मांग रही थी। तीनों बुआ ने मिलकर उनके परिवार के साथ मारपीट की थी। जिससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। उधर, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

यशोदा नगर के रहने वाले उषा जायसवाल पति अशोक जायसवाल की मौत के बाद परिवार के पालन पोषण कर रही थी। परिवार में 23 वर्षीय बेटी अंजली और बेटा आदित्य है। परिजन ने बताया कि शुक्रवार को उषा घर के काम पर व्यस्त थी। देर शाम जब वह लौटा तो अंजली का शव घर पर फंदे से लटका मिला। परिजन उसे निकाल कर पास के अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आदित्य ने आरोप लगाया कि उनकी तीन बुआ जबरन मकान में हिस्सा मांग रही है। जबकि उनके बाबा तीनों बुआ को अलग-अलग मकान दे गए थे। बीती 16 जून को तीनों बुआ घर आकर मकान के हिस्से के लिए झगड़ा करने लगी थी। विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट और घर पर पथराव किया। जिस घटना से आहत होकर बहन ने आत्महत्या कर ली।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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