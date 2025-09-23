young boy was bitten by a poisonous insect and died due to witchcraft घास काटने गए मासूम को विषैले कीड़े ने काटा, झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsyoung boy was bitten by a poisonous insect and died due to witchcraft

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, औरैयाTue, 23 Sep 2025 02:34 PM
यूपी के औरैया से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पिता के साथ घास काटने गए मासूम को विषैले कीड़े ने काट लिया। परिजनों ने इलाज की जगह झाड़-फूंक पर भरोसा किया। जिससे मासूम की जान चली गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये मामला अछल्दा के ढुहल्ला का है। जहां संतोष सिंह का 10 साल का बेटा मयंक उर्फ रितिक पाल सोमवार सुबह अपने पिता के साथ खेत पर घास काटने गया था। इसी दौरान किसी विषैले कीड़े ने उसकी हाथ की उंगली में काट लिया। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी अछल्दा लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर चिचौली अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से शाम करीब पांच बजे उसे सैफई पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन परिजन बच्चे को सैफई न ले जाकर घर ले आए और झाड़-फूंक कराते रहे।

हालत बिगड़ने पर परिजन उसे दोबारा सीएचसी लेकर पहुंचे। डॉक्टर अविचल पांडे ने उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही गांव के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। सूचना पर थाना प्रभारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मयंक ग्राम के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच का छात्र था। उसकी मौत से स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानाध्यापक शकुंतला देवी ने दो मिनट का मौन रखकर लंच के बाद विद्यालय की छुट्टी कर दी। मृतक की मां विनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में छोटा भाई कार्तिक और बहन सृष्टि का भी रो-रोकर हाल बेहाल है। मासूम की असमय मौत से पूरे गांव में शोक छा गया।

डॉक्टरों की मानें तो विषैले कीड़े के काटने पर घबराना नहीं चाहिए। अगर कीड़ा काटता भी है तो तुरंत निकटतम अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहले जाएं। सही उपचार के लिए एंटी-वेनम सीरम ही एकमात्र प्रभावी दवा है, जो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध होती है।

