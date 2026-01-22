बिना खुराक लिए नहीं मानोगे, योगी के प्रोग्राम में गाड़ियां रोकने पर पुलिस पर भड़के संगीत सोम

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सीएम योगी के स्वागत के लिए हेलीपैड पर जाते समय पूर्व विधायक संगीत सोम की पुलिस से नोकझोंक हो गई। गाड़ियां रोकने पर भड़के संगीत सोम ने कहा कि बिना खुराक लिए नहीं मानोगे।

यूपी के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए हेलीपैड पर जाते समय पूर्व विधायक संगीत सोम व भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की पुलिस से नोकझोंक हो गई। संगीत सोम अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ गाड़ियों के काफिले से सलावा पहुंचे थे। सलावा चौराहे पर लगी पुलिस फोर्स ने केवल उन्हें ही जाने की अनुमति दी, जबकि उनके सुरक्षाकर्मियों को रोक दिया। इस पर संगीत सोम भड़क गए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक सीओ को यहां तक बोल दिया कि बिना खुराक लिए नहीं मानोगे।

इस दौरान संगीत सोम से एक पुलिस अधिकारी ने किसी अधिकारी से बात कराई। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों को भी बिना गाड़ी के हेलीपैड तक जाने की अनुमति दी गई। उधर, मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी भी अपनी कार के चालक व तीन अन्य के साथ मुख्यमंत्री से मिलने हेलीपैड के लिए चले। सलावा चौराहे से पहले ही लगे बैरियर पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिसकर्मियों ने उनका लिस्ट में नाम चेक किया तो उसमें सिर्फ उनका नाम था। पुलिसकर्मियों ने उनकी कार पार्किंग में खड़ी कराने के लिए कहा। इस बात पर वे भड़क गए। पुलिसकर्मियों से उनकी नोकझोंक हो गई, बाद में उच्चाधिकारियों से उन्होंने बात कराई, तब जाकर उनकी गाड़ी को अंदर प्रवेश दिया गया। पूर्व विधायक संगीत सोम व महानगर अध्यक्ष के साथ हुई नोकझोंक का मामला चर्चाओं में रहा।