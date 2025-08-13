You will see a wonderful sight in the sky this morning, there will be star shower and planet parade आज भोर में आकाश में दिखेगा अद्भुत नजारा, होगी तारों की बारिश और प्लैनेट परेड, एक साथ पांच ग्रह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsYou will see a wonderful sight in the sky this morning, there will be star shower and planet parade

आज भोर में आकाश में दिखेगा अद्भुत नजारा, होगी तारों की बारिश और प्लैनेट परेड, एक साथ पांच ग्रह

आज भोर में आकाश में अद्भुत नजारा दिखाई देगा। तारों की बारिश और प्लैनेट परेड होगी। सूर्योदय से एक घंटे पहले आसमान में उल्का की बरसात नजर आएगी। पांच ग्रह भी स्पष्ट दिखेंगे। खगोल प्रेमी आसमान साफ रहने की उम्मीद कर रहे हैं। बीएचयू के आईयूका सेंटर सहित अन्य खगोलविद् भी अध्ययन के लिए तैयार हैं।

Yogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाताWed, 13 Aug 2025 04:33 PM
आज और कल यानी 13 और 14 अगस्त की रात आसमान में दो अद्भुत खगोलीय नजारे दिखेंगे। आसमान एक साथ 100-150 उल्कापिंडों (मीटिओर) की बारिश से जगमगाएगा तो पांच ग्रहों की प्लैनेट परेड भी देखने को मिलगी। इनमें दो ग्रह बृहस्पति (ज्यूपिटर) और शुक्र (वीनस) एक-दूसरे के काफी करीब नजर आएंगे।

पर्सिड उल्का-वर्षा के नाम से प्रसिद्ध यह खगोलीय घटना प्रति घंटे लगभग 100 से 150 उल्काओं की बरसात लेकर आएगी। एक साथ आकाश में चमकती दिखेंगी। इसी के साथ सूर्योदय से लगभग 30 मिनट पहले पूर्व दिशा में सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र और बृहस्पति एकदम नजदीक से दिखाई पड़ेंगे। 14 अगस्त तक आकाश में चार ग्रह शुक्र, बृहस्पति, शनि और बुध को भारी प्रकाश प्रदूषण वाली नगरीय रोशनी में भी आसानी से देखा जा सकेगा, जबकि वरुण (नेपच्यून) को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी। शर्त बस इतनी है कि बादल न छाए रहें।

बात करें तारों की बारिश की तो पर्सिड या पर्सीड्स उल्कापात के नाम से विख्यात इस खगोलीय घटना के दौरान आसमान सबसे चमकदार हो जाता है। हालांकि बारिश के मौसम में जुलाई से अगस्त के बीच होने के कारण यह कम देखी जा सकी है। बनारस के युवा खगोल विज्ञानी छात्र वेदांत पांडेय ने बताया कि जुलाई से ही आसमान में टूटते तारे नजर आने लगते हैं, मगर 14 अगस्त की रात तक हर घंटे 100 से ज्यादा उल्काएं आसमान को दमकाएंगी। खास यह कि यह आसमान में किसी एक दिशा में न होकर चारों तरफ से जमीन की ओर गिरती दिखेंगी। देखने वालों को कम से कम 20 मिनट के लिए आकाश की ओर देखना होगा। अंधेरे में अभ्यस्त हो जाने के बाद उल्काओं की बौछार का आनंद लिया जा सकेगा।

स्विफ्ट टटल धूमकेतु के मलबे से रोशन आसमान

बीएचयू स्थित आईयूका (इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ऐंड एस्ट्रोफिजिक्स) अध्ययन केंद्र समन्वयक डॉ. राज प्रिंस बताते हैं कि पर्सिड उल्कापात को यह नाम पर्सियस तारामंडल की दिशा में दिखाई देने के कारण मिला है। असल में यह स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु का छोड़ा हुआ मलबा है। 133 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाने वाले इस धूमकेतु की कक्षा में पृथ्वी के पहुंचते ही यह मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचा चला आता है। मगर वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण धधक उठता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के छात्रों के लिए यह अध्ययन का एक अच्छा मौका है। सेंटर पर इसकी तैयारी भी की जा रही है।

सबसे देर तक दिखते हैं यह टूटते तारे

पर्सीड उल्कापात में टूटते तारे दिखने के बाद तुरंत ओझल नहीं होते, बल्कि कुछ सेकंड तक चमकते रहते हैं। वेदांत पांडेय ने बताया कि ऐसा स्विफ्ट टटल के छोड़ हुए मलबे के आकार के कारण होता है। इन टूटते तारों की पूंछ सामान्य से लंबी होती है। इसलिए एक बार चमकने के बाद यह कुछ देर तक नजर आते हैं।

