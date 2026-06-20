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काम की बात: आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को बड़ी राहत, लखनऊ के नहीं लगाने होंगे चक्कर, आपके जिले में ही होगा काम

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी सरकार ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब आयुष्मान कार्ड में होने वाले कमियों को दुरुस्त कराने के लिए लखनऊ नहीं जाना होगा। यूपी सरकार ने आपके जिले में ही व्यवस्था कर दी है।

आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को बड़ी राहत, लखनऊ के नहीं लगाने होंगे चक्कर, आपके जिले में ही होगा काम

Ayushman Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभार्थियों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आयुष्मान कार्ड को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (साचीज) लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपके जिले में ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), नोडल आयुष्मान अधिकारियों तथा जिला कार्यान्वयन इकाई की टीमों को विशेष तकनीकी आईडी उपलब्ध करा दी गई है। इससे अब जिला स्तरीय अधिकारी आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल, रिजेक्शन और कार्ड को डिसेबल करने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान कर सकेंगे। इससे लाभार्थियों का समय व पैसा दोनों बचेगा और अधिक तेजी से सेवाएं उपलब्ध होंगी।

57 दिन में दावा निस्तारण

साचीज ने गुणवत्तापूर्ण उपचार और अस्पतालों को समय से भुगतान के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। दावों (क्लेम) के निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व तेज बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। भुगतान प्रक्रिया ठीक की गई है, इस समय करीब 500 करोड़ की देयता बाकी है। प्रदेश में दावा निस्तारण एवं भुगतान का औसत टर्न-अराउंड टाइम लगभग 57 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73 दिन है।

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200 अस्पतालों पर कार्रवाई

साचीज की सीईओ ने बताया कि कई बार अस्पतालों द्वारा जरूरी कागज समय पर न देने या पूरा प्रस्तुत नहीं होने से दावे अस्वीकृत हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें दावा प्रस्तुत करने की सही प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों की जानकारी और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइड लाइन्स के अनुरूप उपचार व दावा प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। इससे मरीजों और अस्पतालों दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनियमितता पर 200 अस्पतालों को बाहर किया गया है।

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300 अस्पतालों का ऑडिट

करीब 300 अस्पताल ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अपकोडिंग या संदिग्ध दावों से भुगतान प्राप्त करने की आशंका सामने आई है। ऐसे अस्पतालों को नोटिस देकर उनके विरुद्ध विस्तृत फील्ड ऑडिट कराया जा रहा है। जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आयुष्मान कार्ड में हो सकेगा जन्मतिथि, नाम और पते का संशोधन

आयुष्मान कार्ड में तकनीकी कमियों का संशोधन हो सकेगा। नए नियम के लागू होने से आयुष्मान लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने आयुष्मान कार्ड में तकनीकी कमियों से आयुष्मान कार्ड में त्रुटियों को सही करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत अब आयुष्मान कार्ड में जन्मतिथि, नाम और पते जैसी तकनीकी कमियों व त्रुटियों को आसानी से सुधारा जा सकेगा। मुख्य सचिव स्तर से जारी हुए इस आदेश का मुख्य उद्देश्य गंभीर मरीजों को मुफ्त इलाज पांच लाख तक में आने वाली तकनीकी बाधाओं और पेंडेंसी को समाप्त करना है। इससे आयुष्मान के लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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