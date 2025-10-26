Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyou tuber who threatened asp anuj chaudhary has been arrested this time on charges of extortion
एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला दादा गिरफ्तार, इस बार रंगदारी वसूलने का है इल्जाम

एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला दादा गिरफ्तार, इस बार रंगदारी वसूलने का है इल्जाम

संक्षेप: मशकूर रजा वही शख्स है जिसने पहले फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी को भी फोन पर धमकाया था। हालांकि इस बार गिरफ्तारी का मामला रंगदारी वसूलने से संबंधित है। पीड़ित योगेश कुमार ने थाना हजरतनगर गढ़ी में शिकायत दर्ज कराई।

Sun, 26 Oct 2025 07:32 AMAjay Singh संवाददाता, संभल
share Share
Follow Us on

फिरोजाबाद एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाले मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव ताहरपुर निवासी मशकूर रजा उर्फ ‘दादा’ को हजरतनगर गढ़ी पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर सरकारी योजना का झांसा देकर ठगी करने और तमंचे के बल पर रंगदारी वसूलने का आरोप है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया गया। मशकूर रजा वही व्यक्ति है जिसने पहले फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को भी फोन पर धमकाया था। हालांकि इस बार गिरफ्तारी का मामला रंगदारी वसूलने से संबंधित है। पीड़ित योगेश कुमार ने थाना हजरतनगर गढ़ी में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को डींगरपुर में उनकी मुलाकात मशकूर रजा से हुई। ‘दादा’ ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए योगेश से सरकारी योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए का लाभ दिलाने के नाम पर 1000 रुपए मांगे। बाद में मशकूर रजा ने 19 अक्टूबर की शाम योगेश और उनके साथियों को मोटरसाइकिल रोककर तमंचा दिखाकर धमकाया। डर के कारण योगेश ने 19,810 रुपए दे दिए। अपराधी ने पीड़ित को थाने में रिपोर्ट न करने की धमकी भी दी। इंस्पेक्टर अनुज तोमर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

ये भी पढ़ें:बाल-बाल बचे ASP अनुज चौधरी, जैकेट में लगी गोली; एनकाउंटर में ऐसे मारा गया नरेश

एएसपी से यूट्यूबर ने कहा था -अच्छा होता गोली मार देते

फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी और यूट्यूबर मश्कूर रजा का एक और ऑडियो सामने आया है। जिसमें यूट्यूबर अनुज चौधरी को धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। जिसमें वह अनुज चौधरी से कह रहा है कि आपने मेरा करियर खत्म कर दिया है। आपने मुझे इतना पीटा, मेरा हाथ-पैर सब बेकार कर दिया। इससे तो अच्छा होता कि आप हमें जान से ही मार देते। गोली मार देते। यूट्यूबर ने यह भी कहा- मैं छोड़ूंगा नहीं। इंसाफ होगा। मेरा नाम मश्कूर रजा है। लाइव हिंदुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

संभल में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के बाद यूट्यूबर अनुज चौधरी का इंटरव्यू करना चाहता था। उस समय अनुज चौधरी संभल के सीओ थे। यूट्यूबर ने अनुज चौधरी को फोन किया। लेकिन, उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। इस पर यूट्यूबर की अनुज चौधरी से बहस हुई थी। यूट्यूबर ने अनुज चौधरी को मुख्यमंत्री, डीजीपी और एसएसपी का नाम लेकर धमकाया था। पुलिस ने 24 दिसंबर को यूट्यूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर अनुज चौधरी को फोन कर अपना गुस्सा निकाला। हालांकि अभी यह क्लीयर नहीं हो पाया है कि ऑडियो कब का है। जबसे वायरल ऑडियो सार्वजनिक हुआ है, तबसे तय हो गया है कि मामला गंभीर है। यूट्यूबर मश्कूर रजा (उर्फ ‘दादा’) ने कॉल पर फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को कथित तौर पर धमकाते हुए कहा कि “आपने मेरा करियर खत्म कर दिया, आप मुझे मार डालते तो अच्छा होता…मैं छोड़ूंगा नहीं, इंसाफ होगा।” ऑडियो में दोनों के बीच तीखी नोक‑झोंक और मशकूर के लगभग एकतरफा आरोप सुनाई देते हैं।

ये भी पढ़ें:प्रमोशन के बाद प्रेमानंद महाराज से मिले चर्चित एएसपी अनुज चौधरी, पूछा ये सवाल

पुलिस और कानूनी पहल - अभी क्या कहा गया है

पुलिस इस वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रही है और मामले को गंभीरता से ले रही है। एएसपी अनुज चौधरी ने अभी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि पहले भी इस यूट्यूबर ‑सम्बन्धी मामले में कार्रवाई हुई है और मामले की जांच जारी है। आरोपी मश्कूर रजा मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव ताहरपुर का रहने वाला है।

ऑडियो का प्रमुख अंश (यूट्यूबर के बयानों से)

-“आपने हम पर इतना अत्याचार किया है… हाथ‑पैर सब बेकार कर दिए। इससे तो अच्छा होता कि आप हमें जान से ही मार देते।”

-“मैं छोड़ूंगा नहीं। नाम है मश्कूर रजा, इंसाफ होगा।”

-“मैंने आपकी इज्जत रखी, माफी भी मांगी, फिर भी आपने मुझे 13 दिन जेल में रखा”-ऑडियो में आरोपी ने एएसपी पर जेल में रखवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |