आप प्रधानमंत्री बनें…, मुस्लिम महिला डॉक्टर के मन की बात सुनकर मुस्कुराए सीएम योगी
जेवर आई महिला डॉक्टर हिरा राशिद ने सीएम योगी के सामने अपने मन की बातें कहीं। हिरा राशिद ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनें। ये बातें सुनकर सीएम योगी मुस्कुराने लगे और पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा।
नोएडा जेवर से लखनऊ के लिए संचालित पहली फ्लाइट से राजधानी लखनऊ पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। संवाद कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जेवर आई महिला डॉक्टर हिरा राशिद अपनी बातें कहती दिख रही हैं। डॉक्टर हिरा रशिद ने सबसे पहले सीएम योगी को नमस्कार किया। इसके बाद डॉक्टर हिरा राशिद ने अपने संघर्ष की बातें बताईं। डॉक्टर हिरा राशिद ने अपने मन की बातें करते-करते सीएम योगी के लिए बड़ी दुआ भी की। हिरा राशिद ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनें। ये बातें सुनकर सीएम योगी मुस्कुराने लगे और पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा।
संवाद कार्यक्रम में डॉ. हिरा राशिद बेहद भावुक नजर आईं। जिस भूमि पर हमारे पिता जी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भरकर यहाँ पहुँची हूँ। उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय था जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। अच्छी पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी। स्कूल जाने के लिए समय पर बसें मिलती थीं। विकास हुआ। सुविधाएं आईं। हिरा राशिद ने गर्व से बताया कि उन्होंने बिना किसी महंगे कोचिंग संस्थान के, केवल सरकारी सुविधाओं और अपनी मेहनत के दम पर साल 2021 में नीट (NEET) परीक्षा पास की और एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की।
मुस्लिम भी बोलते हैं, कैसे कोई पैसा छीन लेगा
किसान हंसराज ने कहा कि जैसे ही वह सुबह एयरपोर्ट पहुंचे, उनके साथ आए अधिसंख्य किसानों के लिए यह अनुभव विशेष था। उनके साथ आए 99 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक हवाई जहाज को केवल आसमान में उड़ते हुए देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उन्हें उसमें बैठकर यात्रा करने का अवसर मिला। हंसराज ने वर्ष 2017 से पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक वृद्ध महिला पेंशन निकाल कर गांव लौट रही थी। मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश आए और उसके पैसे छीनकर फरार हो गए।
इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 की एक घटना सुनाई। बताया कि भूमि मुआवजे का वितरण हो रहा था। उनके गांव में स्थित बैंक से एक मुस्लिम भाई ने 25 लाख रुपये निकाले और उन्हें तौलिया में बांधकर सिर पर रख लिया। दोपहर करीब 12 बजे वह इसी तरह पैसा लेकर जा रहे थे। हंसराज ने उनसे पूछा कि इतने पैसे इस तरह सिर पर रखकर ले जा रहे हो, कोई छीन लेगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘कैसे कोई छीन लेगा, यह बाबाजी का राज है।’ हंसराज ने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सीएम योगी फिर से मुख्यमंत्री बनें।
हज से लौटकर योगी को आशीर्वाद देने आया: जफरू खां
बुजुर्ग किसान जफरू खां ने कहा कि प्रदेश के मुसलमान भी कह रहे हैं कि ‘बाबा का शासन बहुत शानदार है।’ आज मैं चप्पल पहनकर हवाई जहाज में बैठा। यह मेरे लिए एक विशेष अनुभव है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। मैं हज से लौटकर मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने आया हूं।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें