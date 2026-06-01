तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो...हापुड़ से आई बच्ची से बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में हापुड़ की कक्षा-7 की छात्रा की आर्थिक परेशानी सुनकर उसकी पढ़ाई में मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, “पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो।” साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान एक भावुक क्षण तब देखने को मिला, जब हापुड़ से अपने अभिभावक के साथ पहुंची एक छात्रा ने मुख्यमंत्री को अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बारे में बताया। छात्रा ने कहा कि घर की माली हालत ठीक नहीं है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत करते हुए पूछा कि वह किस कक्षा में पढ़ती है। छात्रा ने बताया कि वह कक्षा-7 की छात्रा है और आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है। उसकी बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, “तुम घर जाओ और सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो।” मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से छात्रा और उसके परिजन भावुक हो गए।

मुख्यमंत्री ने छात्रा के अभिभावक से कहा कि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित बच्चा ही सशक्त भारत की नींव होता है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार से संपर्क कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के सामने राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े कई मामले भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने लंबित राजस्व वादों पर भी चिंता जताई और कहा कि छह महीने से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा की जाए। यदि किसी मामले में उचित कारण के बिना देरी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना और उसे न्याय दिलाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और जरूरतमंदों के इलाज तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए।