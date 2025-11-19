निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर खुद भर सकते हैं SIR फार्म, बस ये करना होगा

संक्षेप: अगर आपको अपने BLO की जानकारी नहीं है तो आयोग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिए वोटर हेल्पलाइन एप के क्यूआर कोड को स्कैन करें और इसे स्कैन करते ही मोबाइल पर एप आएगा। पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर मांगेगा। इस नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी भरते ही आपके सामने वोटर हेल्पलाइन एप खुल जाएगा।

Special Intensive Revision (SIR) : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मतदाताओं को प्रपत्र तो मिल गए हैं, लेकिन पहला सवाल यही है कि आखिर इसे भरें कैसे? प्रपत्र भरने में आपको भी अगर कोई संशय है तो परेशान न हों। निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसके नियम को विस्तार से बताया है। आपको सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http:// ceouttarpradesh.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने तीन क्यूआर कोड खुल जाएंगे। पहला क्यूआर कोड सीईओ यूपी वेबसाइट का है, दूसरा एसआईआर और तीसरा वोटर हेल्पलाइन एप का भी है। आपको अपने मोबाइल से एसआईआर वाला क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा।

सर्विस कॉलम में जाकर एसआईआर 2026 खोलें जब आप एसआईआर वाला क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो सबसे पहले बिहार एसआईआर का अंतिम प्रकाशन आएगा। इसके बाद नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म, नाम हटवाने के फॉर्म, विधानसभा क्षेत्र बदलने के आवेदन, एनआरआई, कश्मीर से विस्थापित मतदाताओं के लिए फॉर्म आएगा। इसके बाद सर्विस कॉलम में सबसे पहले एसआईआर प्रपत्र भरने का कॉलम आएगा। यहां पर मतदाता पहचान पत्र नंबर और दिया गया कैप्चा भरने के बाद आपका प्रपत्र खुल जाएगा और इसे कैसे भरना है वो आयोग की वेबसाइट पर बताया जाएगा।

नए मतदाता भी भर सकते हैं फॉर्म एसआईआर शुरू होने के साथ ही मतदाता सूची फ्रीज करने की बात कही गई थी। अगर आप एक जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपको आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म छह को भरना होगा। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटना है, जैसे किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो फॉर्म सात भरना होगा। विधानसभा क्षेत्र बदलने की स्थिति में फॉर्म आठ भरना होगा। निश्चित ही एसआईआर के दौरान नए वोटरों का नाम सूची में शामिल नहीं होगा लेकिन पंजीकरण हो जाएगा। सात फरवरी को अंतिम प्रकाशन जैसे ही होगा, नए वोटरों का नाम सूची में जुड़ना शुरू हो जाएगा।

वोटर हेल्पलाइन से बीएलओ की जानकारी करें अगर आपको अपने बीएलओ की जानकारी नहीं है तो आयोग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिए वोटर हेल्पलाइन एप के क्यूआर कोड को स्कैन करें और इसे स्कैन करते ही मोबाइल पर एप आएगा। पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर मांगेगा। सावधानी यह बरतनी है कि वो मोबाइल नंबर दें जो आपके पास ही रहता है। क्योंकि इस नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी भरते ही आपके सामने वोटर हेल्पलाइन एप खुल जाएगा। इसमें नो योर बीएलओ (अपने बीएलओ को जाने) कॉलम में जाएं और मांगी गई सूचना भरने यानी अपना मतदाता पहचान पत्र देने के बाद आपके बीएलओ की जानकारी मिल जाएगी।

प्रयागराज में 15 दिन में महज 20 हजार जमा हुए फॉर्म प्रयागराज में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार रात सभी विभागों के साथ बैठक की। चार नवंबर से प्रपत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अब तक जिले में महज 20 हजार आवेदन जमा हुए हैं। इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर कर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अगले 15 दिन सभी काम छोड़ दें। एसआईआर को प्राथमिकता पर लिया जाए। कुछ विभागों में विभागीय कार्य न होने पर अफसरों की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी। डीएम ने फिलहाल ऐसी किसी भी चेतावनी पर ध्यान न देने का निर्देश दिया है। विशेष प्रकार पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू की गई है।