यू आर स्टूपिड... नई सड़क की खुदाई पर भड़के सपा MLA हसन रूमी, अधिकारियों से उलझे

संक्षेप: कानपुर के जाजमऊ में सपा विधायक हसन रूमी ने नई बनी सड़क की खुदाई रुकवा दी। नमामि गंगे परियोजना के तहत बिना वैध एनओसी सड़क खोदी जा रही थी। स्थानीय लोगों के विरोध और जांच में अनुमति खत्म मिलने पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम बंद करा दिया।

कानपुर के जाजमऊ स्थित बीकेडी चौराहे पर नई बनी सड़क की खुदाई को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के कैंट विधायक हसन रूमी ने मौके पर पहुंचकर सड़क खुदाई का काम रुकवा दिया। वे अधिकारियों पर भड़कते दिखे। उन्होने कहा कि एनओसी है तुम्हारे पास दिखाओ, दिखाओ एनओसी। हमको तुमने पागल समझा है। 100 साल तक तुम नहीं करो, और वैलिटिडी बनी रहेगी। क्या बात करता है, यार तू पागल मैन। यू आर टोटली स्टूपिड।

दरअसल नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जाजमऊ टेनरी एफ्लूएंड ट्रीटमेंट एसोसिएशन (जटेटा) द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए WABAG कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसके तहत हाल ही में बनी सड़क को खोदा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई।

बताया जा रहा है कि यह सड़क विधायक के दो साल के प्रयासों के बाद पिछले महीने ही बनकर तैयार हुई थी। जैसे ही सड़क की खुदाई शुरू हुई, क्षेत्रीय लोग सड़कों पर उतर आए और काम बंद कराने की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और नई सड़क को तोड़ना पैसे की बर्बादी है। जांच में सामने आया कि जिस अनुमति का हवाला दिया जा रहा था, उसकी वैधता वर्ष 2019 में ही समाप्त हो चुकी थी।