बम लेकर घूम रहे हो, बैग चेक कराओ...फिर 13 लाख के जेवर गायब; CBI अफसर बनकर ठगी

कानपुर में सर्राफा व्यापारी ने सीबीआई अफसर बन दो लोगों पर 13 लाख के जेवरों की टप्पेबाजी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने कहा बैग में बम लेकर घूम रहे हो, चेक कराओ। इसके बाद गहनों में रखा जेवरों का एक बॉक्स उड़ा दिया। विरोध करने पर साथी कर्मचारी को तीन तमाचे भी मारे।

कानपुर के पनकी सी ब्लॉक निवासी सर्राफ अवनीश मिश्रा ने सीबीआई अफसर बन दो लोगों पर 13 लाख के जेवरों की टप्पेबाजी करने का आरोप लगाया है। कहा कि बिरहाना रोड पर खुद को सीबीआई अफसर बताने वाले शातिर ने कहा-बैग में बम लेकर घूम रहे हो, चेक कराओ। इसके बाद गहनों में रखा जेवरों का एक बॉक्स उड़ा दिया। विरोध करने पर साथी कर्मचारी को तीन तमाचे भी मारे। अवनीश मिश्रा की पनकी पॉवर हाउस में त्रिमुर्ति ज्वैलर्स नाम से दुकान है।

साहब बुला रहे हैं…सीबीआई अफसर हैं अवनीश ने बताया कि बिरहाना रोड स्थित एक दुकान में फिनिशिंग के लिए जेवर दिए थे। गुरुवार शाम करीब 7:20 पर वह साथी कर्मचारी आशीष मिश्रा के साथ जेवर उठाकर फूलबाग में खड़ी बाइक के पास जा रहे थे। कृष्णा ज्वैलर्स के सामने एक शातिर ने उन्हें रोका और कहा साहब बुला रहे है, जो सीबीआई अफसर हैं। हाथ पकड़कर अपने साथी के पास ले गया।

बैग में बम लेकर घूम…कहकर धमकाया उसने खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए कहा कि कुछ लोग बैग में बम लेकर घूम रहे हैं और धमाका करना चाहते हैं। लाओ बैग चेक कराओ। आशीष ने विरोध किया तो थप्पड़ मारकर चुप रहने को कहा। बैग के अंदर की एक जेब में रखा बॉक्स उड़ा दिया। चेकिंग के दौरान अवनीश बैग छीनकर कृष्णा ज्वैलर्स की दुकान में घुस गया। बताया कि बॉक्स में सोने के दो हार, चार कंगन, नथुनी समेत करीब 13 लाख के जेवर थे।

13 लाख के जेवर गायब फीलखाना थाना प्रभारी अजय मिश्रा के मुताबिक, वारदात के दौरान जिस दुकान में घुसे थे, उसके मालिक विनायक गोयल ने कहा था कि बैग चेक कर लीजिए सब माल है कि नहीं। अवनीश ने कहा था कि सब कुछ है, फिर पनकी जाने के बाद उन्होंने 13 लाख का माल गायब होने की जानकारी दी। वहीं, घटना की जानकारी के बाद सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता ने सर्राफ से बातचीत कर थाने पहुंचे, सरेराह ऐसी वारदात पर चिंता जताई।