Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पश्चिमी यूपी के अपराध पर बनती थीं फिल्में, कांग्रेस के साथ पीएम मोदी ने सपा को भी लपेटा

Feb 22, 2026 03:16 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल पहले यूपी की चर्चा, मेरठ के दंगे, पश्चिमी यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां यही कुछ चर्चा में रहता था।

पश्चिमी यूपी के अपराध पर बनती थीं फिल्में, कांग्रेस के साथ पीएम मोदी ने सपा को भी लपेटा

मेरठ में नमो भारत और मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। साथ ही सपा को भी लपेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल पहले यूपी की चर्चा, मेरठ के दंगे, पश्चिमी यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थीं। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल कर रखा था। पीएम मोदी ने कहा, 2017 से पहले यूपी में जंगलराज था। सपा सरकार में अपराधियों का बोलबाला था। पश्चिमी यूपी में आए दिन घटनाएं होती थीं, लेकिन योगी जी के आने के बाद यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है।

सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घूमते थे वह आज जेला में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही किसी बेटी का अपमान कर सके। जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। यूपी को ब्रह्मोस, मोबाइल फोन और एयरफोर्स के लिए लगातार बढ़ती सुविधाओं के लिए जाना जा रहा है। योगी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब बन गया है। यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेंगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉम बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा तो भारत विकसित होगा।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस पहले से नंगी, कपड़े उतारने की क्या जरूरत; कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर मोदी

कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही

मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया हो गई है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई समिट समारोह स्थल पर विदेशी डेलीगेट्स के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। कांग्रेस वालों को देश तो जानता है कि पहले से ही नंगे हैं, तो कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। कांग्रेस के लोगों ने जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी दिवालिया हो गई है। जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है।

मेरी मरी मां को गालियां देती है कांग्रेस

पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मरी मां को गाली देते है। ठीक है आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है तो हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था। ये एआई समिट बीजेपी का कार्यक्रम नहीं देश के सम्मान का कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दीं। लेकिन अब पूरा देश कांग्रेस पर थू-थू कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ऐसी हरकतें लगातार कर रही है। संसद में भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सदन को चलने नहीं दे रहे। वहां खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं तो अपने साथियों को भी साथ में ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में अभी उन्होंने जो नंगापन दिखाया, उनके साथियों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है।

एआई समिट पर हमें गर्व है

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ सियासी दल भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ। जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, लाखों लोग शामिल हुए। इससे पहले भारत में ऐसा सम्मेलन कभी नहीं हुआ। मैं मेरठ के लोगों से पूछता कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ या नहीं हुआ। पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस ने अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। देश में हुआ एआई समिट भाजपा का कार्यक्रम नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम था। एआई समिट पर हमें गर्व है।

ये भी पढ़ें:55 मिनट में 88 किमी, पीएम मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो भी हुई शुरू

प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई

रविवार को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन की सौगात दी। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारे को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने भारत के 'नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम' (आरआरटीएस) के शेष खंडों का भी उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का पांच किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ (दक्षिण) और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड भी शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत देश की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली है। नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएगें।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
PM Modi Meerut News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |