ओपी राजभर का कोर्ट में सरेंडर, मऊ में चुनाव केस का वारंट निकला था, अब जमानत का इंतजार

यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव से जुड़े केस में सोमवार को मऊ की अदालत में सरेंडर कर दिया। राजभर के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था। कई तारीखों पर पेश नहीं होने के बाद राजभर के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। जमानत के इंतजार में फिलहाल कोर्ट में ही मौजूद हैं। कोर्ट में सरेंडर से पहले ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत ने कहा कि कानून का पालन करना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वे भी देश के आम नागरिक की तरह कानून का पालन करने के लिए अदालत पहुंचे हैं।