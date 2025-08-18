Yogi's minister OP Rajbhar surrenders in court, warrant for election case in Mau was issued, now waiting for bail ओपी राजभर का कोर्ट में सरेंडर, मऊ में चुनाव केस का वारंट निकला था, अब जमानत का इंतजार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ओपी राजभर का कोर्ट में सरेंडर, मऊ में चुनाव केस का वारंट निकला था, अब जमानत का इंतजार

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सोमवार को मऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहित उल्लंघन का केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। पेश न होने पर अदालत ने वारंट जारी किया था। फिलहाल राजभर कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। उन्हें जमानत का इंतजार है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:42 PM
यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव से जुड़े केस में सोमवार को मऊ की अदालत में सरेंडर कर दिया। राजभर के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था। कई तारीखों पर पेश नहीं होने के बाद राजभर के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। जमानत के इंतजार में फिलहाल कोर्ट में ही मौजूद हैं। कोर्ट में सरेंडर से पहले ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत ने कहा कि कानून का पालन करना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वे भी देश के आम नागरिक की तरह कानून का पालन करने के लिए अदालत पहुंचे हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मऊ के हलधरपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आचार संहिता उल्लंघन का मामला 17 मई 2019 को प्रकाश में आया था। तत्कालीन उड़न दस्ते के प्रभारी रुद्रभान पाण्डेय की तहरीर पर हलधरपुर थाने में अगले दिन 18 मई 2019 को आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई पिछले कई साल से एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। राजभर के पेश नहीं होने पर अदालत ने वारंट जारी किया था। सोमवार को राजभर ने इसी मामले में सरेंडर कर दिया।

