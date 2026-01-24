जैसे इनके नेता चोर..., योगी के मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर पर मंच से ही तीखा हमला

संक्षेप: वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंच से ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में ही मंत्री ओपी राजभर को चोर कह दिया। इसके बाद सुभासपा के एक नेता ने एफआईआर या मांफी मांगने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया है।

यूपी के योगी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों अनिल राजभर और ओपी राजभर के बीच चली आ रही तनातनी एक बार फिर सार्वजनिक हो गई है। वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंच से ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में ही मंत्री ओपी राजभर को चोर कह दिया। इसके बाद सुभासपा के एक नेता और समर्थकों ने माफी या एफआईआर की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ओपी राजभर की तरफ से भी इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से आपत्ति दर्ज कराई गई है। यह पहला मौका नहीं है जब अनिल राजभर और ओपी राजभर के बीच इस तरह की तनातनी सामने आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल वाराणसी के सुहेलदेव पार्क में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह को अनिल राजभर संबोधित कर रहे थे। इसी बीच पीला गमछा पहने सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर के समर्थक नारेबाजी करने लगे। आयोजकों ने नारेबाजी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यह देख अनिल राजभर आगबबूला हो गए। अनिल राजभर ने नारेबाजी कर रहे लोगों को पंडाल से निकालने का निर्देश देते हुए कहा कि जैसे इनके नेता चोर हैं, वैसे ही ये सब हैं। समाज को बेचने का काम करते हैं।

मंत्री ने अपने समर्थकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन सभी को यहां से बाहर कर दो। इसके बाद आयोजकों और अनिल राजभर के समर्थकों ने सुभसपा के कार्यकर्ताओं को बाहर करना शुरू किया तो माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण भी हो गया।

ओपी राजभर से गठबंधन का विरोध करते रहे हैं अनिल राजभर ओपी राजभर की सुभासपा और भाजपा के बीच यूपी में गठबंधन है। इसी गठबंधन के तहत ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। इस गठबंधन का विरोध अनिल राजभर शुरू से करते रहे हैं। ओपी राजभर ने सपा के साथ मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान ओपी राजभर ने अनिल राजभर को हराने के लिए अपने बेटे अरविंद राजभर को ही उनके खिलाफ उतार दिया था। हालांकि इसके बाद भी अनिल राजभर जीते और योगी सरकार में मंत्री बने। चुनाव बाद ओपी राजभर की सपा से दूरियां बनीं और भाजपा से गठबंधन की चर्चा शुरू हुई तो अनिल राजभर ने सबसे ज्यादा विरोध भी किया था।