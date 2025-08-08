मिट्टी से बनी राखी से सजेगी योगी की कलाई, सीएम के लिए रक्षा बंधन पर महिलाओं की खास तैयारी

इस बार रक्षाबंधन पर सीएम योगी की कलाई मिट्टी से बनी राखी से सजेगी। यूपी के गोरखपुर की महिलाओं ने खास तैयारी की है। खास बात यह है कि ये राखियां शहर की पारंपरिक टेराकोटा कला से तैयार की गई हैं।

रक्षाबंधन पर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई गोरखपुर की मिट्टी से बनी राखियों से सजेगी। महिलाओं ने खास तैयारी की है। खास बात यह है कि ये राखियां शहर की पारंपरिक टेराकोटा कला से तैयार की गई हैं। अतरंगी कलाकारी से जुड़ी महिलाओं ने विशेष डिजाइन तैयार की है। इन्हें खुद अपने हाथों से गढ़ा है, जिसमें न सिर्फ परंपरा की झलक है, बल्कि मिट्टी की सोंधी खुशबू और गोरखपुर की पहचान को भी शामिल किया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ की ओर से दो सौ टेराकोटा राखियां सीएम ऑफिस भेजी गई हैं। इनमें फूल-पत्तियों की पारंपरिक डिजाइन के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए तिरंगा थीम पर आधारित राखियां भी शामिल हैं। नौ अगस्त को सीएम योगी की कलाई पर इन राखियों को बनाने वाली महिलाओं की मेहनत का रंग चढ़ेगा। मुख्यमंत्री का अपनी मिट्टी से यह जुड़ाव देखकर इन महिलाओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है।