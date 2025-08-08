Yogi wrist will be decorated with a Rakhi made of clay, women have made special preparations for CM on Raksha Bandhan मिट्टी से बनी राखी से सजेगी योगी की कलाई, सीएम के लिए रक्षा बंधन पर महिलाओं की खास तैयारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi wrist will be decorated with a Rakhi made of clay, women have made special preparations for CM on Raksha Bandhan

मिट्टी से बनी राखी से सजेगी योगी की कलाई, सीएम के लिए रक्षा बंधन पर महिलाओं की खास तैयारी

इस बार रक्षाबंधन पर सीएम योगी की कलाई मिट्टी से बनी राखी से सजेगी। यूपी के गोरखपुर की महिलाओं ने खास तैयारी की है। खास बात यह है कि ये राखियां शहर की पारंपरिक टेराकोटा कला से तैयार की गई हैं।

Deep Pandey गरेरखपुर, हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 01:40 PM
share Share
Follow Us on
मिट्टी से बनी राखी से सजेगी योगी की कलाई, सीएम के लिए रक्षा बंधन पर महिलाओं की खास तैयारी

रक्षाबंधन पर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई गोरखपुर की मिट्टी से बनी राखियों से सजेगी। महिलाओं ने खास तैयारी की है। खास बात यह है कि ये राखियां शहर की पारंपरिक टेराकोटा कला से तैयार की गई हैं। अतरंगी कलाकारी से जुड़ी महिलाओं ने विशेष डिजाइन तैयार की है। इन्हें खुद अपने हाथों से गढ़ा है, जिसमें न सिर्फ परंपरा की झलक है, बल्कि मिट्टी की सोंधी खुशबू और गोरखपुर की पहचान को भी शामिल किया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ की ओर से दो सौ टेराकोटा राखियां सीएम ऑफिस भेजी गई हैं। इनमें फूल-पत्तियों की पारंपरिक डिजाइन के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए तिरंगा थीम पर आधारित राखियां भी शामिल हैं। नौ अगस्त को सीएम योगी की कलाई पर इन राखियों को बनाने वाली महिलाओं की मेहनत का रंग चढ़ेगा। मुख्यमंत्री का अपनी मिट्टी से यह जुड़ाव देखकर इन महिलाओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा,यूपी में सहयात्री संग तीन दिन बसों में फ्री यात्रा
ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाएं आज से बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी

सीएम योगी के प्रयासों से टेराकोटा कला को गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया, जिसके बाद से इस कला को नई पहचान और बाजार दोनों मिले हैं। अतरंगी कलाकारी से जुड़ीं दीपिका सिंह ने बताया कि हम महिलाओं ने इन राखियों को खास तौर पर अपने मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया है। सीएम योगी के प्रयासों से टेराकोटा कला को गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया, जिसके बाद से इस कला को नई पहचान और बाजार दोनों मिले हैं। टेराकोटा कलाकार ऋतु अग्रहरि और शालू कुमारी ने कहा कि सीएम से टेराकोटा के इस काम को प्रोत्साहन मिलना हम सभी कलाकारों के लिए गर्व की बात है।

Up News UP News Today CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |