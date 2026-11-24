पीएम मोदी से पहले सहारनपुर आएंगे योगी, पश्चिमी यूपी में सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी
पीएम मोदी से पहले सीएम योगी सहारनपुर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी भाजपा अब सहारनपुर पर खास फोकस करने जा रही है।
सहारनपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी भाजपा अब सहारनपुर पर खास फोकस करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर के पहले सप्ताह में सहारनपुर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अधिकारियों के स्तर पर अभी एक या चार दिसंबर को सीएम के आगमन की चर्चा है। हालांकि तारीख पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में स्कूटी और टेबलेट वितरण प्रमुख रूप से शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं।
सीएम का दौरा राजनीतिक और विकास, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा
कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जल्द ही दौरे की आधिकारिक तारीख और कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट होने की उम्मीद है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सहारनपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है। उनके दौरे में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और विश्वविद्यालय समेत विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन की संभावना है। ऐसे में पीएम से पहले सीएम का दौरा राजनीतिक और विकास, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चुनाव से पहले सियासत हुई तेज
दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से सहारनपुर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ सकता है। भाजपा की नजर जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर है। चुनाव से पहले बड़े नेताओं के दौरों को संगठन की चुनावी तैयारियों और जनसंपर्क अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। मोदी से पहले सीएम योगी के दौरे को लेकर सियासी जानकारों का कहना है। बीजेपी पश्चिमी यूपी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी पश्चिम में सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी है।
दिसंबर में राहुल गांधी का भी बताया जा रहा कार्यक्रम
दिसंबर माह में कांग्रेस नेता, सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी पश्चिमी यूपी का दौरा लगभग तय बताया जा रहा है। वह भी संभवतः सहारनपुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। जनवरी माह में कभी भी आचार संहिता लगने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर यूपी का सियासी ताप लगातार बढ़ना तय है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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