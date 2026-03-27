बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी स्थितियों से बचाएगी योगी सरकार, जिलों में कराए जाएंगे काम

योगी सरकार बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी स्थितियों से बचाएगी। मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑन लाइटनिंग सेफ्टी परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपये से जिलों में काम कराए जाएंगे।

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बाढ़, चक्रवात व भूकंप जैसी स्थितियों से बचाव के लिए और पुख्ता इंतजाम कराने जा रही है। मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑन लाइटनिंग सेफ्टी परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपये से जिलों में काम कराए जाएंगे। इससे जरूरी उपाय किए जाएंगे, जिससे इन स्थितियों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑन लाइटनिंग सेफ्टी के लिए चुना है। देश के ये राज्य बाढ़, चक्रवात और भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इसलिए इस योजना में काम कराते हुए होने वाले नुकसान को कम किया जाना है। इसके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। खासकर लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, ऐसी स्थिति आने पर लोगों के बचाव के जरूरी उपाय और प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

राहत आयुक्त कार्यालय ने केंद्र सरकार की इस परियोजना के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 1.83 करोड़ व राज्य बजट से 1.103 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्रमुख सचिव राजस्व की अध्यक्षता में हुई अप्रेजल कमेटी की बैठक में इस योजना में काम कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना में कुल 19 करोड़ रुपये के काम कराए जाने हैं। यह काम पांच सालों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा 10 लाइटनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका काम इन आपदों से लोगों को सतर्क करना होगा। मिटिगेशन परियोजना के माध्यम से बाढ़, चक्रवात, भूकंप या जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए काम किया जाएगा। इससे जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए तटबंध व जागरूकता का भी काम किया जाएगा।

योगी ने असमय बारिश से किसानों की बर्बाद हुई फसल की जानकारी ली वहीं शुक्रवार को मु ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई असमय बारिश से किसानों की बर्बाद हुई फसल की जानकारी ली और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि राजस्व, कृषि विभाग व बीमा कंपनी फसल नुकसान का तत्काल कराएं। संयुक्त सर्वे कराकर फसल नुकसान की स्थिति से शासन को अवगत कराएं, जिससे किसानों का तत्काल मुआवजा दिलाया जा सके।