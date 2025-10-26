Hindustan Hindi News
Yogi sarkar will provide free seed minikits to over 1 million farmers UP orders Agriculture Minister Surya Pratap Shahi
यूपी के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फ्री में ये चीज देगी योगी सरकार, कृषि मंत्री ने दिया आदेश

संक्षेप: रबी सीजन पर 10 लाख से अधिक किसानों को यूपी सरकार मुफ्त बीज मिनीकिट उपलब्ध कराएगी। ये सुविधा ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को लॉटरी के माध्यम से मुफ्त मिनीकिट उपलब्ध कराई जाएगी।

Sun, 26 Oct 2025 08:47 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
रबी सीजन पर 10 लाख से अधिक किसानों को यूपी सरकार मुफ्त बीज मिनीकिट उपलब्ध कराएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को लॉटरी के माध्यम से मुफ्त मिनीकिट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बाकी किसानों को भी 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दलहन और तिलहन में प्रदेश व देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को दावा किया कि रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज व खाद उपलब्ध है। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर खाद व बीज की कमी की शिकायत सामने न आए। किसानों को आसानी से इसे उपलब्ध कराया जाए। जिन किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे उनके लिए किसान कल्याण केंद्रों पर गेहूं, चना, मसूर, मटर व सरसों के बीज आधे दाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि उनके लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए गए बीजों के लिए वह कोई भी अतिरिक्त मूल्य न दें। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अतिरिक्त मूल्य मांगे तो उसकी शिकायत करें। जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में डीएपी, एनपीके, एसएसपी व पोटाश उपलब्ध है। डीएपी 4.79 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 4.82 लाख मीट्रिक टन, एसएसपी 3.02 लाख मीट्रिक टन, यूरिया 11.84 लाख मीट्रिक टन और पोटाश 95 हजार मीट्रिक टन उपलब्ध है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
