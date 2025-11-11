10 लाख रुपये की वसूली में गोंडा के बीएसए पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, सस्पेंड किए गए

संक्षेप: 10 लाख रुपये की वसूली में यूपी के गोंडा जिले के बीएसए पर बड़ा ऐक्शन लिया। बीएसए अतुल कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार की देर शाम को बेसिक शिक्षा अनुभाग एक के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया।

यूपी में गोंडा जिले के बीएसए पर योगी सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है।एक टेंडर प्रक्रिया में 10 लाख रुपये की वसूली किए जाने तथा पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही करने एवं शिथिलता बरतने के आरोप में गोंडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अतुल कुमार तिवारी को निलम्बित कर दिया गया है। मंगलवार की देर शाम को बेसिक शिक्षा अनुभाग एक के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया।

बताया जाता है कि बीएसए द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं समेत सरकारी कार्यों के प्रति उनकी स्वच्छन्दता के बारे में देवी पाटन मण्डल के मण्डलायुक्त एवं गोण्डा के जिलाधिकारी ने भी शासन को शिकायत भेजी थी। प्रारम्भिक जांच में सारे तथ्य सही पाए गए जिसके बाद शासन ने उन्हें निलम्बित कर दिया है। अतुल कुमार तिवारी द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितताएं एवं पदीय दायित्वों में लापरवाही और शिथिलता बरते जाने के सभी पहलुओं की जांच के लिए लखनऊ मण्डल के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलम्बन अवधि में अतुल कुमार तिवारी को लखनऊ मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।