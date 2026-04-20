स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गड़बड़ियों पर बड़ा ऐक्शन, योगी सरकार ने कंपनियों के भुगतान पर लगाई रोक

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने मीटर लगाने वाली कंपनियों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने समीक्षा बैठक में कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक उपभोक्ता पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, एक भी पैसा जारी नहीं किया जाएगा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की लगातार शिकायतों और गुणवत्ता की जांच के लिए समिति का गठन करने के बाद योगी सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को स्मार्ट मीटर के कामों की समीक्षा बैठक में कहा कि मीटर लगाने वाली कंपनियों ने अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से नहीं किया। इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जब तक हमारे उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत संतुष्टि न हो जाए तब तक इन्हें एक नए पैसा का भुगतान न किया जाए।

स्मार्ट मीटर को लेकर तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। इनकी गुणवत्ता की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति भी बना दी गई है। साथ ही पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने पर रोक भी लगा दी गई है। इसके बाद रविवार को मंत्री मीटर लगाने वाली कंपनियों से रविवार को बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियंताओं ने मुझे तमाम मैसेज भी दिखाए, जिसमें वे पैसा जमा हो जाने के बाद कनेक्शन जोड़ने की दरख्वास्त मीटर कंपनियों से करते रहे। बावजूद इसके मीटर कनेक्शन समय से नहीं जोड़े जा रहे।

इस भीषण गर्मी में किसी का बिजली कनेक्शन भुगतान के बाद भी कई घंटे न जुड़े तो यह उपभोक्ताओं के साथ अन्याय और उनपर अत्याचार है। मंत्री ने कहा कि मीटर कंपनियों को उपभोक्ताओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें तो बस मीटर लगाने हैं और हमसे पैसा लेना है। परेशानी हमें सुननी पड़ती है। छवि विभाग की धूमिल हो रही है। लिहाजा इनका भुगतान रोक दिया जाए। मंत्री ने कहा कि मीटर कंपनियों ने हमारे सिस्टम को एक तरह से धोखा दिया है। कंपनियों ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है कि उपभोक्ताओं द्वारा शुल्क भुगतान के बाद तत्काल प्रभाव से उनका कनेक्शन जुड़ जाए।

अभियंता के पास बैठें मीटर कंपनियों के कर्मी मंत्री ने कहा कि मीटर काटने और जोड़ने का पूरा काम मीटर लगाने वाली कंपनियों के पास है। वे दूर बैठते हैं। हमारे अभियंताओं की नहीं सुनते। कभी पैसा जमा होने के दो घंटे बाद, कभी चार घंटे बाद और कभी छह घंटे बाद ये कनेक्शन जोड़ते हैं। इनके बैठने का प्रबंध हमारे मुख्य अभियंता के आसपास ही किया जाए, ताकि वे सीधे तौर पर बात कर सकें और इनके काम की निगरानी कर सकें। हमें उपभोक्ताओं की समस्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाए।