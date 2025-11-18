किसानों की शिकायतों पर योगी के मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई, चार अधिकारी सस्पेंड

संक्षेप: योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने किसानों की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए जाने पर महोबा और देवरिया में तैनात इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

यूपी में किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार के मंत्री ने सहकारिता विभाग के चार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने जांच में दोषी पाए जाने पर महोबा और देवरिया में तैनात इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। योगी सरकार की ओर से यह कदम किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महोबा जिले में सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक विनय कुमार तिवारी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक रज्जन लाल को निलंबित किया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई किसानों से संबंधित कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई। शिकायतों में कहा गया था कि कृषि सहकारिता संबंधी लाभ और सेवाओं के वितरण में लापरवाही और मनमानी बरती जा रही थी। जांच टीम ने अपने निरीक्षण में आरोपों की पुष्टि की, जिसके आधार पर इन अधिकारियों को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई।

इसी प्रकार देवरिया जिले में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक रमेश त्रिपाठी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक वीरेन्द्र यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किसानों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार यहां भी सहकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, किसानों के हितों की अनदेखी और कार्यप्रणाली में गंभीर कमी की बातें सामने आईं। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।