Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi sarkar minister JPS Rathore took action on farmers' complaints, suspending four officers of cooperative
किसानों की शिकायतों पर योगी के मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई, चार अधिकारी सस्पेंड

किसानों की शिकायतों पर योगी के मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई, चार अधिकारी सस्पेंड

संक्षेप: योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने किसानों की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए जाने पर महोबा और देवरिया में तैनात इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

Tue, 18 Nov 2025 09:36 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार के मंत्री ने सहकारिता विभाग के चार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने जांच में दोषी पाए जाने पर महोबा और देवरिया में तैनात इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। योगी सरकार की ओर से यह कदम किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महोबा जिले में सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक विनय कुमार तिवारी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक रज्जन लाल को निलंबित किया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई किसानों से संबंधित कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई। शिकायतों में कहा गया था कि कृषि सहकारिता संबंधी लाभ और सेवाओं के वितरण में लापरवाही और मनमानी बरती जा रही थी। जांच टीम ने अपने निरीक्षण में आरोपों की पुष्टि की, जिसके आधार पर इन अधिकारियों को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई।

इसी प्रकार देवरिया जिले में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक रमेश त्रिपाठी और कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक वीरेन्द्र यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किसानों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार यहां भी सहकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, किसानों के हितों की अनदेखी और कार्यप्रणाली में गंभीर कमी की बातें सामने आईं। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:वोटर दो जगह नहीं भरें SIR फॉर्म नहीं तो एक साल सजा, चुनाव आयोग की चेतावनी
ये भी पढ़ें:लखनऊ चारबाग स्टेशन पर 21.77 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 महिलाएं अरेस्ट

मंत्री जेपीएस राठौर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राठौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, तो कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |