योगी सरकार ने शिक्षा विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 6 जिलों में नए बीएसए की तैनाती
योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया। यूपी सरकार ने देर शाम 6 जिलों में नए बीएसए की तैनाती का आदेश जारी किया। विपिन कुमार को लखनऊ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है।
यूपी में योगी सरकार ने गुरुवार की देर शाम शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश के 6 जिलों में नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए)की तैनाती दी गई है। इस संबंध तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) बरेली की वरिष्ठ प्रवक्ता रोशनी को पीलीभीत का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है जबकि डायट संत कबीर नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र त्रिपाठी को गोरखपुर का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है।
इसी प्रकार से लखनऊ में समग्र शिक्षा बेसिक के विशेषज्ञ पद पर तैनात विपिन कुमार को लखनऊ का ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। वहीं डायट वाराणसी के वरिष्ठ प्रवक्ता नवीन कुमार पाठक को बाराबंकी जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में तैनात सहायक उप शिक्षा निदेशक सामान्य डॉक्टर अजीत सिंह को हरदोई जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों एवं राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उप प्रधानाचार्य समेत अन्य समकक्ष पदों पर कार्यरत अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों का राजपत्रित (समूह ख) के लगभग 450 पदों (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) पर पदोन्नति होगी। शिक्षा निदेशालय ने 1999 बैच के 316 खंड शिक्षाधिकारियों की सूची तैयार की है जिसमें से 200 के आसपास अफसरों की पदोन्नति होगी। शेष तकरीबन 250 पदों पर राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उपप्रधानाचार्य समेत अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति की जाएगी।