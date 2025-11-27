योगी सरकार ने शिक्षा विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 6 जिलों में नए बीएसए की तैनाती

संक्षेप: योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया। यूपी सरकार ने देर शाम 6 जिलों में नए बीएसए की तैनाती का आदेश जारी किया। विपिन कुमार को लखनऊ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है।

यूपी में योगी सरकार ने गुरुवार की देर शाम शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश के 6 जिलों में नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए)की तैनाती दी गई है। इस संबंध तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) बरेली की वरिष्ठ प्रवक्ता रोशनी को पीलीभीत का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है जबकि डायट संत कबीर नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र त्रिपाठी को गोरखपुर का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है।

इसी प्रकार से लखनऊ में समग्र शिक्षा बेसिक के विशेषज्ञ पद पर तैनात विपिन कुमार को लखनऊ का ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। वहीं डायट वाराणसी के वरिष्ठ प्रवक्ता नवीन कुमार पाठक को बाराबंकी जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में तैनात सहायक उप शिक्षा निदेशक सामान्य डॉक्टर अजीत सिंह को हरदोई जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।