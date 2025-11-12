योगी सरकार का बड़ा फैसला: इन 17 जिलों के 21 इंटर कॉलेजों में बनेगा इंडोर मिनी स्टेडियम

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि और युवाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। योगी सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें।

योगी सरकार ने प्रत्येक इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 4 करोड़ 92 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके तहत प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ 16 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके। यह निर्णय प्रदेश में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि और युवाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इन जिलों में बनेगा जिन जिलों में इंडोर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, उनमें कानपुर नगर, मथुरा, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल, गोंडा, हरदोई, बदायूं, अयोध्या, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, अंबेडकर नगर, आगरा और पीलीभीत शामिल हैं। इनमें से बुलंदशहर के तीन, गोंडा के दो तथा अंबेडकर नगर के दो राजकीय इंटर कॉलेजों में स्टेडियम बनाए जाएंगे।