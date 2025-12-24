हर बड़े महानगरों में हॉस्टल बनाने जा रही योगी सरकार, नौकरीपेशा युवाओं को भी होगी राहत

Hindustan Hindi News
यूपी के योगी सरकार हर बड़े महानगरों में हॉस्टल बनाने जा रही है। ये हॉस्टल उन युवाओं के लिए होगा जो रोजगार मिलने पर उन शहरों में जाएंगे ताकि उन्हें शुरूआत के 15-20 दिनों तक ठहरने आदि की कोई समस्या ना रहे।

Dec 24, 2025 07:46 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दूसरे राज्यों में रोजगार पाने वाले युवाओं की सहायता के लिए सरकार हर बड़े शहर में हॉस्टल बनाने जा रही है। विधान परिषद में यह घोषणा योगी सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने की। अनिल राजभर प्रश्नकाल में सपा के आशुतोष सिन्हा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उ‌न्होंने कहा कि ये हॉस्टल उन युवाओं के लिए होगा जो रोजगार मिलने पर उन शहरों में जाएंगे ताकि उन्हें शुरूआत के 15-20 दिनों तक ठहरने आदि की कोई समस्या ना रहे।

दरअसल सपा सदस्य ने वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र,भदोही एवं बलिया में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगे रोजगार मेले के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। साथ ही पूरक प्रश्न करते हुए पूछा था कि वाराणसी में जो रोजगमार महाकुंभ लगा उसमें जिन्हें रोजगार मिला उन्हें न्यूनतम वेतन मिला या नहीं नहीं, उनका पीएफ व ईएसआई आदि कटता है या नहीं? उन्होंने रोजगार मेलों को दिखावा बताते हुए कहा था कि सरकार इसकी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराए।

जवाब में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश के हर हाथ को काम मिले इसके लिए दिन रात काम हो रहा है। बड़-बड़ी कम्पनियों में 16 हजार युवाओं को समायोजित कराया गया है। 17 हजार से अधिक कुशल युवाओं को खाड़ी देशों में रोजगार दिलाया गया है। युवा तकनीकी रूप से समृद्ध बने इसके लिए नियमित प्रशिक्षण की सुविधा मुहैय्या कराई जा रही है।

औद्योगिक निवेश और कनेक्टिविटी पर सरकार का विशेष फोकस: नंदी

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विभागों के साथ ही सर्वाधिक औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। 24,496.98 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास विभाग को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने सबसे अधिक चार हजार 874 करोड़ 21 लाख 42 हजार रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसमें त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के लिए 75 करोड़ रुपये, एफडीआई व फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत 371.69 करोड़ रुपये, यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के लिए 23.03 करोड़, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 823.43 करोड़, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति के लिए 100 करोड़, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। अनुपूरक बजट 2025-26 में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न निवेश प्रोत्साहन एवं औद्योगिक नीतियों के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक विस्तार और तेज आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ आधार मिलेगा।

