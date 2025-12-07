योगी सरकार ने किया निकायों की आय बढ़ाने का इंतजाम, इन जमीनों पर आएंगी आवासीय योजनाएं

संक्षेप: निकाय ग्राम समाज से शहरी क्षेत्र में भूमि को संरक्षित करेंगे। इन भूमियों पर बोर्ड से प्रस्ताव पास कराकर आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाएंगे। निकायों को इससे आय होगी और वे इसके सहारे आय के संसाधन भी बढ़ा सकेंगे।

यूपी में अब निकायों की आय बढ़ेगी। योगी सरकार ने इसको लेकर इंतजाम कर दिया है। इसको लेकर निकाय ग्राम समाज से शहरी क्षेत्र में भूमि को संरक्षित करेंगे। इन भूमियों पर बोर्ड से प्रस्ताव पास कराकर आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाएंगे। निकायों को इससे आय होगी और वे इसके सहारे आय के संसाधन भी बढ़ा सकेंगे। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार निकायों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जिससे उन्हें हर छोटे-मोटे कामों के लिए शासन के आगे हाथ न फैलाना पड़े।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चिह्नित होगी ऐसी भूमि प्रदेश का शहरी दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरी आबादी 17 प्रतिशत से बढ़कर मौजूदा समय करीब 22 प्रतिशत हो गई है। इसे बढ़ाकर 33 से 35 प्रतिशत तक ले जाना है। शहरी दायरा बढ़ाने के साथ निकायों के पास ग्राम समाज की भूमि भी काफी संख्या में आ रही है। निकाय सर्वे कराकर देखेंगे कि ग्राम समाज की कितनी भूमि पर अवैध कब्जे हैं और इसमें से कितने खाली हैं। इन भूमियों को चिह्नित किया जाएगा। अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और खाली भूमियों पर कब्जा लिया जाएगा। उच्चाधिकारियों का मानना है कि इन भूमियों पर कब्जा प्राप्त होने के बाद निकायों की आय बढ़ने का रास्ता साफ होगा।

निकाय लगाएंगे योजनाएं नगर विकास विभाग ने निकायों को अपनी भूमि पर योजनाएं लाने की अनुमति दे रखी है। निकाय आवासीय के साथ व्यवसायिक योजनाएं ला सकते हैं। नगर निगम वाले शहरों में तो ऐसी योजनाओं के लिए बाजार से पैसे जुटाने के लिए म्युनिस्पल बॉन्ड तक लाने की अनुमति दी गई है। लखनऊ, गाजियाबाद जैसे शहर बॉन्ड लाकर योजनाओं के लिए पैसे जुटा रहे हैं। इसीलिए अन्य निकायों को भी योजनाएं लाने के लिए पैसे जुटाने की अनुमति दी जाएगी। उच्चाधिकारियों का मानना है कि निकाय आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाकर अपनी आय बढ़ा सकता है।