योगी सरकार ने किया निकायों की आय बढ़ाने का इंतजाम, इन जमीनों पर आएंगी आवासीय योजनाएं

संक्षेप:

निकाय ग्राम समाज से शहरी क्षेत्र में भूमि को संरक्षित करेंगे। इन भूमियों पर बोर्ड से प्रस्ताव पास कराकर आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाएंगे। निकायों को इससे आय होगी और वे इसके सहारे आय के संसाधन भी बढ़ा सकेंगे।

Dec 07, 2025 07:32 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी में अब निकायों की आय बढ़ेगी। योगी सरकार ने इसको लेकर इंतजाम कर दिया है। इसको लेकर निकाय ग्राम समाज से शहरी क्षेत्र में भूमि को संरक्षित करेंगे। इन भूमियों पर बोर्ड से प्रस्ताव पास कराकर आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाएंगे। निकायों को इससे आय होगी और वे इसके सहारे आय के संसाधन भी बढ़ा सकेंगे। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार निकायों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जिससे उन्हें हर छोटे-मोटे कामों के लिए शासन के आगे हाथ न फैलाना पड़े।

चिह्नित होगी ऐसी भूमि

प्रदेश का शहरी दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरी आबादी 17 प्रतिशत से बढ़कर मौजूदा समय करीब 22 प्रतिशत हो गई है। इसे बढ़ाकर 33 से 35 प्रतिशत तक ले जाना है। शहरी दायरा बढ़ाने के साथ निकायों के पास ग्राम समाज की भूमि भी काफी संख्या में आ रही है। निकाय सर्वे कराकर देखेंगे कि ग्राम समाज की कितनी भूमि पर अवैध कब्जे हैं और इसमें से कितने खाली हैं। इन भूमियों को चिह्नित किया जाएगा। अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और खाली भूमियों पर कब्जा लिया जाएगा। उच्चाधिकारियों का मानना है कि इन भूमियों पर कब्जा प्राप्त होने के बाद निकायों की आय बढ़ने का रास्ता साफ होगा।

निकाय लगाएंगे योजनाएं

नगर विकास विभाग ने निकायों को अपनी भूमि पर योजनाएं लाने की अनुमति दे रखी है। निकाय आवासीय के साथ व्यवसायिक योजनाएं ला सकते हैं। नगर निगम वाले शहरों में तो ऐसी योजनाओं के लिए बाजार से पैसे जुटाने के लिए म्युनिस्पल बॉन्ड तक लाने की अनुमति दी गई है। लखनऊ, गाजियाबाद जैसे शहर बॉन्ड लाकर योजनाओं के लिए पैसे जुटा रहे हैं। इसीलिए अन्य निकायों को भी योजनाएं लाने के लिए पैसे जुटाने की अनुमति दी जाएगी। उच्चाधिकारियों का मानना है कि निकाय आवासीय व व्यवसायिक योजनाएं लाकर अपनी आय बढ़ा सकता है।

पुरानी संपत्तियों से हटेंगे अवैध कब्जेदार

निकायों के पास शहरों में काफी संख्या में पुरानी संपत्तियां भी हैं। इनको निकायों द्वारा किराये पर चलाया जा रहा है। कुछ आवासीय संपत्तियों में तो होटल और रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, लेकिन निकायों को नाम मात्र का किराया मिल रहा है। इसीलिए यह भी तय किया गया है कि इन संपत्तियों का भी सर्वे कराया जाएगा और देखा जाए कि कितना किराया मिल रहा है। ऐसी संपत्तियों से बाजार दर पर किराया लेने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव पास कराए जाएं। इसके साथ ही अवैध रूप से काबिज होने वालों को हटाया भी जाए।

