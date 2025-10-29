Hindustan Hindi News
किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि

किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि

संक्षेप: यूपी के गन्ना किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया। सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की ऐतिहासिक वृद्धि की है।

Wed, 29 Oct 2025 11:03 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में योगगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति कुन्तल बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अब तक की ऐतिहासिक वृद्धि बताई जा रही है। सरकार द्वारा घोषित नए दरों के अनुसार, अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति कुन्तल और सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। इस वृद्धि से प्रदेश के किसानों को लगभग 3,000 रुपए करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा।

आपको बता दें कि वर्ष 2017 से योगी सरकार ने अब तक गन्ने के समर्थन मूल्य में चार बार वृद्धि की है। इस अवधि में गन्ना किसानों को कुल 2,90,225 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जबकि साल 2007 से 2017 तक केवल 1,47,346 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। यानी पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार ने 1,42,879 करोड़ रुपए अधिक भुगतान किया है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिले संचालित की जा रही हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। पिछले आठ सालों में 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुईं, 6 बंद मिलें पुनः शुरू की गईं और 42 मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है। उद्योग में अब तक 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।

बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई

स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली के माध्यम से गन्ना पर्ची की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है, जबकि आसवनियों की संख्या 61 से बढ़कर 97 हो चुकी है।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
