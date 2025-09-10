Yogi sarkar bulldozer roared in Abdullah Residency Colony, illegal construction demolished अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi sarkar bulldozer roared in Abdullah Residency Colony, illegal construction demolished

अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में योगी सरकार बुलडोजर गरजा। लिस-प्रशासन की मौजूदगी में आवास विकास टीम ने करीब 300 मीटर में अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:23 PM
share Share
Follow Us on
अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

यूपी के मेरठ में योगी सरकार का बुलडोजर ऐक्शन हुआ। हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी को लेकर ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ.सोमेन्द्र तोमर की शिकायत पर जांच के दौरान अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में आवास विकास टीम ने करीब 300 मीटर में अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस, प्रशासन और आवास विकास की टीम ने दूसरे दिन भी अब्दुल्ला रेजीडेंसी के मामले की जांच की।

हापुड़ रोड स्थित नौचंदी ग्राउंउ के पास निर्माणाधीन अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर ऊर्जा राज्यमंत्री डा.सोमेन्द्र तोमर की शिकायत पर डीएम ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर डा.दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। टीम में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी, आवास विकास के एसई राजीव कुमार भी शामिल हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है अब्दुल्ला रेजीडेंसी में हिंदू समाज के लोगों को जगह नहीं दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 1000 करोड़ से कई जिलों की बदलेगी सूरत, PWD बनवाएगा सड़कें,पुल और बाईपास

हालांकि बिल्डर ने आरोप से इनकार किया है। टीम अब्दुल्ला कॉलोनी से संबंधित आठ बिंदुओं पर जांच कर रही है। मंगलवार को तीन सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। जांच कमेटी ने पैमाईश कराई तो कॉलोनी में करीब 300 मीटर जमीन पर कब्जा मिला। आवास एवं विकास परिषद की टीम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रायबरेली, जानें पूरा कार्यक्रम

अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया अब्दुल्ला रेजीडेंसी का मानचित्र 22 हजार वर्ग मीटर का स्वीकृत हुआ था। मौके पर पैमाइश कराई तो करीब 300 मीटर जमीन ज्यादा मिली। टीम ने कॉलोनी का बाउंड्रीवॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अब बिल्डर को 300 मीटर जमीन छोड़कर बाउंड्री करनी होगी। टीम जमीन के रिकार्ड, मानचित्र, जमीन की प्रकृति को लेकर भी जांच कर रही है। अधिकारियों ने जांच पूर्ण होने तक किसी टिप्पणी से इनकार किया है।

Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |