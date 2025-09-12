योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में एसडीएम पीसीएस जयेंद्र सिंह सस्पेंड

योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के आरोप में मुजफ्फरनगर जानसठ के उपजिलाधिकारी जयेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि एसडीएम सरकारी भूमि को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करते हुए मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया।

योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुजफ्फरनगर जानसठ के उपजिलाधिकारी जयेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी भूमि को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करते हुए वदी को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया। निलंबन अवधि में उन्हें राजस्व परिषद कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जांच बैठाते हुए बरेली के मंडलायुक्त को जांच सौंपी गई है।

नियुक्ति विभाग द्वारा गुरुवार को उनके निलंबन संबंधी आदेश जारी किया गया। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सहारनपुर के मंडलायुक्त द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में एसडीएम को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। इसमें कहा गया है कि जानसठ तहसील में अमृतपाल बनाम सरकार वाद चल रहा था। ग्राम इसहाकवाला गांव स्थित डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी की करीब 473 बीघा सहित 743 बीघा जमीन विवाद चल रहा था।

उपजिलाधिकारी कार्यालय में इस वाद की सुनवाई चल रही थी, लेकिन उन्होंने नियमों को ताक पर रखते हुए जमीन की स्वामित्व का अधिकार संबंधी आदेश अमृतपाल सिंह के पक्ष में कर दिया। दूसरे पक्ष ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की थी। इसके आधार पर मामले की स्थानीय स्तर पर जांच कराते हुए मंडलायुक्त सहारनपुर को रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने संस्तुति के साथ शासन को पूरी रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।