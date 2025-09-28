मुख्तार अंसारी के करीबी नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज पर योगी सरकार का ऐक्शन, 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मुख्तार अंसारी के करीबी नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज अंसारी पर योगी सरकार का ऐक्शन हुआ है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने रेयाज की छह जगहों पर जमीन को कुर्क कर लिया।

मुख्तार अंसारी के करीबी और आईएस-191 गैंग के सक्रिय सदस्य तथा बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। योगी सरकार की सख्ती के तहत शनिवार को गाजीपुर डीएम के आदेश पर पुलिस ने उसकी लगभग 24 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया।

जानकारी के अनुसार, रेयाज ने यह संपत्तियां अपने विशेष सहयोगी और फरार चल रहे परवेज जमाल की पत्नी यासमीन जमाल और उसके पिता ऐनुलहक के नाम से खरीदी थीं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सभी संपत्तियों पर बोर्ड लगवाए और मुनादी भी कराई, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके।

एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि 12 सितंबर को प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद ने रेयाज अंसारी की अवैध संपत्तियों को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को एसपी डॉ. ईरज राजा की संस्तुति के बाद गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को भेजा गया। इसके बाद डीएम ने आदेश जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित कराई।