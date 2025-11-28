बच्चे की मौत लेकर विवादित बयान देने वाली सीएमओ पर योगी सरकार का ऐक्शन, रश्मि वर्मा हटाई गईं

संक्षेप: यूपी में नवजात बच्चे की मौत लेकर विवादित बयान देने वाली गोंडा की सीएमओ पर योगी सरकार ने ऐक्शन लिया है। गोंडा की सीएमओ रश्मि वर्मा को हटा दिया गया है। उनकी जगह संतलाल पटेल को गोंडा का नया सीएमओ बनाया गया है।

यूपी में नवजात बच्चे की मौत पर विवादित बयान देने वाली गोंडा की मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) रश्मि वर्मा पर ऐक्शन हुआ है। योगी सरकार ने रश्मि वर्मा को हटा दिया है। उनकी जगह संतलाल पटेल को गोंडा का नया सीएमओ बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सीएमओ रश्मि वर्मा के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। विभागीय स्तर पर उनके कार्यों को लेकर नाराज़गी की स्थिति बनी हुई थी और उनके हटाए जाने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थीं। हालांकि, विवाद का असली कारण उनका वह वीडियो बना, जिसमें वे एक नवजात की मौत पर विवादित टिप्पणी करती नजर आई थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के अधिकारी संतलाल अभी वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थे। शुक्रवार को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की सचिव रितु माहेश्वरी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। रश्मि वर्मा को शिकायतों के चलते हटाया गया है। नाराजगी के कारण बीते काफी समय से उन्हें हटाए जाने की चर्चाएं थीं।