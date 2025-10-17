Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi said that Congress and Samajwadi Party are still following the policy of divide and rule
कांग्रेस और सपा अब भी 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चल रही हैं; योगी ने विपक्ष पर कसा तंज

कांग्रेस और सपा अब भी 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चल रही हैं; योगी ने विपक्ष पर कसा तंज

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को आज भी अपनाए हुए हैं। ये दल समाज में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर फूट डालने का काम कर रहे हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:56 PMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान को लेकर राजधानी के अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन अंग्रेजों की “फूट डालो और राज करो” नीति को आज भी अपनाए हुए हैं। ये दल समाज में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर फूट डालने का काम कर रहे हैं ताकि देश की एकता और अखंडता कमजोर हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश आजाद हो रहा था, तब अंग्रेजों ने भारत को कई हिस्सों में बांटने की साजिश रची थी। उनकी कोशिश थी कि भारत कभी एक न हो सके लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति से 563 रियासतों को भारत गणराज्य में विलय कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। आज उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो भारत एकजुट दिखता है, वह सरदार पटेल की देन है। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हर साल 31 अक्तूबूर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और केंद्र व राज्य की सरकारें सरदार पटेल के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के सपने को साकार करने के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है, तब भाजपा की जिम्मेदारी है कि एकता और अखंडता के संदेश को हर गांव और हर विधानसभा तक पहुंचाया जाए।

ये भी पढ़ें:भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पैरवी करता रहूंगा: धीरेंद्र शास्त्री

यूनिटी मार्च और राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 अक्तूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा। इसके बाद एक नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर लंबी ‘एकता पदयात्रा’ निकाली जाएगी। इसमें आर्मी के रिटायर्ड जवान, किसान, श्रमिक, भाजपा के अनुशांगिक संगठन, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड सभी को जोड़ा जाएगा। यात्रा के दौरान 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'नेता जी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें' के जयघोष गूंजेंगे। हर दो किलोमीटर पर पड़ाव होगा, जहां समाज से संवाद कायम करते हुए एकता का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि हर कार्यकर्ता को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

बाबा साहब को समर्पित संविधान दिवस और युवा पदयात्रा

मुख्यमंत्री ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, जो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। इस दिन प्रत्येक जिले से पांच युवाओं को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां से वे गुजरात में होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी, ताकि युवा देशभर में सरदार पटेल और बाबा साहब दोनों के योगदान से प्रेरणा ले सकें।

‘विकसित भारत’ और ‘स्वदेशी उत्पादों’ पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, यह हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदें। इससे स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार का दीवाली तोहफा, ईवी की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर 3 साल की और मिलेगी छूट

पटेल के दिखाए मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा भारत: भूपेंद्र

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाने के साथ हमारी जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से परिचित कराने की है। चौधरी ने कहा कि लौह पुरुष के प्रयासों से ही देश की सभी रियासतें अखंड भारत का हिस्सा बनीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नया भारत तेजी से सरदार पटेल द्वारा दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान वोटल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे विषयों को भी आगे ले जाने की प्रेरणा देगा।

सरदार पटेल आधुनिक भारत के शिल्पी: धर्मपाल

प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पी बताया। उन्होंने पूरे अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 31 अक्तूबर से छह दिसंबर के बीच विभिन्न कार्यक्रम होंगे। हर जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। इसमें पार्टीजनों के साथ आमजन और खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। 31 अक्तूबर को सभी बूथों पर सरदार पटेल का चित्र लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलीटेक्निक, पार्क सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम और निबंध, भाषण, रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। जिला स्तर पर बैठकें कर विधानसभा स्तर पर निकाली जाने वाली पदयात्रा की तैयारी करें। पदयात्रा के दौरान सभा भी होगी। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री व अभियान प्रभारी संजय राय ने किया।