Yogi said Ravi Kishan talks about Swadeshi and wears a foreign watch स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने; योगी ने मजाकिया अंदाज़ में ली रवि किशन की चुटकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsYogi said Ravi Kishan talks about Swadeshi and wears a foreign watch

स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने; योगी ने मजाकिया अंदाज़ में ली रवि किशन की चुटकी

गोरखपुर में स्वदेशी मेले के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्का-फुल्का अंदाज़ देखने को मिला। लोगों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील करते हुए सीएम ने मजाकिया लहजे में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुरFri, 10 Oct 2025 09:34 PM
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस मौके योगी ने लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसद और अभिनेता रवि किशन की चुटकी भी। उन्होंने मजाकिया अंजाद में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें।

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी गिफ्ट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीझे मैंने उनको कहा कि जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही करो। ये सारी चीझे मैं आप सबसे कहूंगा कि जो भी गिफ्ट हम दें वह स्वदेशी दें।"

ये भी पढ़ें:योगी ने इन परिवारों को दिया तोहफा, 118 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया

60 लाख से अधिक गरीबों को मिल चुका है अपना आवास: योगी

इससे पहले योगी ने गोरखपुर को उपहार सौंपा। पाम पैराडाइज, देवरिया बाईपास स्थित हाई-राइज बिल्डिंग में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां भेंट कीं। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 80 निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए हैं। साथ ही, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 118 करोड़ रुपये की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि हर परिवार की एक तमन्ना होती है कि उसका अपना एक घर हो, सर ढकने को छत मिले। आज 160 परिवारों को यह दीपावली का शुभ उपहार मिल रहा है। कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में यह उपलब्धि और भी खास है। उन्होंने कहा कि एक परिवार में औसतन 5-6 सदस्य होने पर करीब 700-800 लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के लिए केवल आवास ही नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है।

