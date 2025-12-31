पहले जय श्रीराम बोलने पर पड़ती थी लाठी, अब स्कीम का नाम ही G RAM G; अयोध्या में बोले योगी

संक्षेप: अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले जय श्रीराम बोलने पर लाठियां पड़ती थीं, लेकिन अब सरकार की योजनाओं का नाम भी जी राम जी रखा गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन हनुमान के दर्शन-पूजन किए। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां प्रभु श्रीरामलला मंदिर व राम दरबार में हाजिरी लगाई, विधिवत आरती उतारी तथा मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या ने संघर्ष देखा है। पहले जय श्रीराम राम बोलने पर लाठियां पड़ जाती थी लेकिन अब तो सरकार की योजना भी जी राम जी रखा गया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था। जिसके शासन में अयोध्या में आतंकी हमले हो करके खून से लथपथ करने की कोशिश की गई। लेकिन श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान खुद मौजूद हैं, कैसे आतंकवादी कैसे घुस जाता? 2005 में दुस्साहस किया गया था लेकिन पीएससी के जवानों ने ठक-ठक करके मार गिराया। अयोध्या संदेश देती है। उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं जो अयोध्या आकर अभिभूत न होता हो। पिछले पांच सालों के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। 2017 से पहले न बिजली थी और न ही पानी थी। कोई सुविधा नहीं थी। सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। जब कोई जय श्री जय श्रीराम बोलने पर लाठियां पड़ जाती थी। गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो देश में जाइए राम-राम बोलिए जय श्रीराम बोलिए। अब, भारत सरकार की योजना का नाम भी G RAM G रखा गया है, और यह सबसे बड़ी रोज़गार स्कीम बनने जा रही है।”