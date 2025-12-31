Hindustan Hindi News
पहले जय श्रीराम बोलने पर पड़ती थी लाठी, अब स्कीम का नाम ही G RAM G; अयोध्या में बोले योगी

अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले जय श्रीराम बोलने पर लाठियां पड़ती थीं, लेकिन अब सरकार की योजनाओं का नाम भी जी राम जी रखा गया है।

Dec 31, 2025 03:28 pm IST
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन हनुमान के दर्शन-पूजन किए। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां प्रभु श्रीरामलला मंदिर व राम दरबार में हाजिरी लगाई, विधिवत आरती उतारी तथा मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या ने संघर्ष देखा है। पहले जय श्रीराम राम बोलने पर लाठियां पड़ जाती थी लेकिन अब तो सरकार की योजना भी जी राम जी रखा गया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था। जिसके शासन में अयोध्या में आतंकी हमले हो करके खून से लथपथ करने की कोशिश की गई। लेकिन श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान खुद मौजूद हैं, कैसे आतंकवादी कैसे घुस जाता? 2005 में दुस्साहस किया गया था लेकिन पीएससी के जवानों ने ठक-ठक करके मार गिराया। अयोध्या संदेश देती है। उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं जो अयोध्या आकर अभिभूत न होता हो। पिछले पांच सालों के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। 2017 से पहले न बिजली थी और न ही पानी थी। कोई सुविधा नहीं थी। सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। जब कोई जय श्री जय श्रीराम बोलने पर लाठियां पड़ जाती थी। गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो देश में जाइए राम-राम बोलिए जय श्रीराम बोलिए। अब, भारत सरकार की योजना का नाम भी G RAM G रखा गया है, और यह सबसे बड़ी रोज़गार स्कीम बनने जा रही है।”

उन्होंने कहा, “भारत की आज़ादी के बाद से, अयोध्या ने राम जन्मभूमि आंदोलन के कई दौर देखे हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ और राजनीतिक सत्ता की चाहत में अयोध्या को अशांति और झगड़े की जगह बना दिया था। 5 अगस्त 2020 को, भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। 22 जनवरी 2024 को, प्रधानमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया और श्रीरामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री 25 नवंबर को फिर से अयोध्या आए, तो उन्होंने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर सनातन धर्म का झंडा फहराया, यह ऐलान करते हुए कि सनातन धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है और यह झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, इस तरह पूरे देश और दुनिया को एक संदेश दिया।”

