एएमयू वालों के सपने में भी सीएम योगी आते होंगे, सीएम की फोटो हटाने पर बोले मंत्री लक्ष्मीनारायण

संक्षेप: अलीगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौ. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को असदपुर कयाम भाजपा के पार्टी कार्यालय पर सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की।

यूपी के अलीगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौ. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को असदपुर कयाम भाजपा के पार्टी कार्यालय पर सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने एएमयू परिसर में लगी लाइटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो हटवाने के मामले में कहा कि एएमयू वालों को रात को सपने में योगी जी आते होंगे, इसलिए हटवा दिया। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र से संचालित होती है और केंद्र से ही बजट आता है। इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है।

प्रेस कांफ्रेंस में मुरादाबाद में एक मदरसे को लेकर उठे सवाल पर प्रदेश के गन्ना विकास-चीनी मिल एवं जिला प्रभारी मंत्री चौ.लक्ष्मीनारायण ने कहा कि मदरसे कैंसर की तरह हैं। कहा कि जब मै अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री था तब मदरसों की जांच कराई थी, जिसमें 22 हजार में छह हजार मदरसे फर्जी मिले थे। मदरसे वाले लोग 15 अगस्त व 26 जनवरी पर तिरंगा फहराना पसंद नहीं करते हैं। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद द्वारा भगत सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि देशद्रोही तो हर युग में होते रहे हैं। इस तरह का बयान देकर उन्होंने बता दिया कि उनमें अभी औरंगजेब का डीएनए खत्म नहीं हुआ। कोई ऐसा युग नहीं है, जिसमें समूल नष्ट हो गया हो।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती से एकता का संदेश दिया जाएगा प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा की ओर से देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। कहा कि 31 अक्तूबर से 25 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। छह अक्टूबर से युवा व खेल मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। 8 से 10 किमी की तीन पदयात्राएं, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, स्वदेशी मेला व नशामुक्त भारत शपथ जैसे कार्यक्रम होंगे। पदयात्रा के दौरान योग शिविर, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वदेशी मेला लगाया जाएगा। सरदार पटेल यूनिटी के नाम से जाने जाते हैं। कार्यक्रम में एकता का परिचय दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट, स्कूल-कालेज के युवाओं को जोड़ा जाएगा। अनुशासन सिखाया जाएगा। भाजपा ने सरदार पटेल को सम्मान देने का काम किया।