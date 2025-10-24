Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi must be appearing dreams AMU students said Minister Laxminarayan on removal CM photo
एएमयू वालों के सपने में भी सीएम योगी आते होंगे, सीएम की फोटो हटाने पर बोले मंत्री लक्ष्मीनारायण

एएमयू वालों के सपने में भी सीएम योगी आते होंगे, सीएम की फोटो हटाने पर बोले मंत्री लक्ष्मीनारायण

संक्षेप: अलीगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौ. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को असदपुर कयाम भाजपा के पार्टी कार्यालय पर सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की।

Fri, 24 Oct 2025 11:03 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौ. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को असदपुर कयाम भाजपा के पार्टी कार्यालय पर सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने एएमयू परिसर में लगी लाइटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो हटवाने के मामले में कहा कि एएमयू वालों को रात को सपने में योगी जी आते होंगे, इसलिए हटवा दिया। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र से संचालित होती है और केंद्र से ही बजट आता है। इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है।

प्रेस कांफ्रेंस में मुरादाबाद में एक मदरसे को लेकर उठे सवाल पर प्रदेश के गन्ना विकास-चीनी मिल एवं जिला प्रभारी मंत्री चौ.लक्ष्मीनारायण ने कहा कि मदरसे कैंसर की तरह हैं। कहा कि जब मै अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री था तब मदरसों की जांच कराई थी, जिसमें 22 हजार में छह हजार मदरसे फर्जी मिले थे। मदरसे वाले लोग 15 अगस्त व 26 जनवरी पर तिरंगा फहराना पसंद नहीं करते हैं। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद द्वारा भगत सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि देशद्रोही तो हर युग में होते रहे हैं। इस तरह का बयान देकर उन्होंने बता दिया कि उनमें अभी औरंगजेब का डीएनए खत्म नहीं हुआ। कोई ऐसा युग नहीं है, जिसमें समूल नष्ट हो गया हो।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती से एकता का संदेश दिया जाएगा

प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा की ओर से देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। कहा कि 31 अक्तूबर से 25 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। छह अक्टूबर से युवा व खेल मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। 8 से 10 किमी की तीन पदयात्राएं, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, स्वदेशी मेला व नशामुक्त भारत शपथ जैसे कार्यक्रम होंगे। पदयात्रा के दौरान योग शिविर, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वदेशी मेला लगाया जाएगा। सरदार पटेल यूनिटी के नाम से जाने जाते हैं। कार्यक्रम में एकता का परिचय दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट, स्कूल-कालेज के युवाओं को जोड़ा जाएगा। अनुशासन सिखाया जाएगा। भाजपा ने सरदार पटेल को सम्मान देने का काम किया।

सरदार बल्लभ भाई पटेल के कारण ही आज भारत वर्ष विशाल है। कहा कि युवा अधिक से अधिक से इस कार्यक्रम से जुड़ें। पंजीकरण के लिए जानकारी देते हुए युवाओं से अपील की कि वह इस ऐतिहासिक अभियान में भाग लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाला, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष इं राजीव शर्मा, कोल विधायक अनिल पाराशर, शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, छर्रा विधायक रवेंद्रपाल सिंह, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर, एमएलसी ऋषिपाल सिंह, जिला महामंत्री शिवनारायण शर्मा, अवध बघेल, आशीष गौड, गौरव शर्मा मौजूद रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News UP Sarkar Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |