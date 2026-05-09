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बंगाल में भी योगी मॉडल से टूटेगी अपराधियों की कमर, भाजपा सरकार के गठन पर बोले यूपी के मंत्री दानिश अंसारी

Dinesh Rathour लखनऊ, वार्ता
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दानिश अंसारी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, उसी तरह अब पश्चिम बंगाल में भी विकास और सुरक्षा का नया मॉडल लागू होगा।  

बंगाल में भी योगी मॉडल से टूटेगी अपराधियों की कमर, भाजपा सरकार के गठन पर बोले यूपी के मंत्री दानिश अंसारी

UP Government: यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब बंगाल में भी 'योगी मॉडल' के जरिए कानून का राज स्थापित होगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य में सुशासन के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है।

भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें भगवा पटका पहनाना केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि सुशासन और राष्ट्रवाद के नए संकल्प का संदेश है। दानिश अंसारी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, उसी तरह अब पश्चिम बंगाल में भी विकास और सुरक्षा का नया मॉडल लागू होगा। उन्होंने कहा कि भगवा अब बंगाल में सुशासन और विकास की नई पहचान बनेगा।

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2017 से पहले यूपी में भी था अपराधियों का बोलबाला

उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच खाई पैदा करने का काम किया। तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्य में सामाजिक विभाजन बढ़ा और आम जनता को अत्याचार तथा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। राज्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी अपराध, दंगे, भ्रष्टाचार और माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में व्यापक बदलाव आया। अब उसी परिवर्तन की हवा पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है।

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ममता ने लिया केवल राजनीतिक लाभ

दानिश अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और समान अवसरों की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने मुस्लिम समाज को विकास की मुख्यधारा से दूर रखा और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलते हुए हर वर्ग तक विकास पहुंचाना है। यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में भी विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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