रागिनी के सवाल से नंदी का राग लड़खड़ाया; महाना ने संभाला, जवाब देने उतरे खन्ना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सपा विधायक रागिनी सोनकर के सवाल पर जवाब देने में ओद्योगिक विकास मंत्री नद गोपाल गुप्ता नंदी ऐसा लड़खड़ा गए कि स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें बिठाकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से जवाब दिलवाया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के नौ साल के कार्यकाल के दौरान कितना ओद्योगिक निवेश और कितना रोजगार सवाल का जवाब देने में ओद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का राग लड़खड़ा गया। सदन चला रहे स्पीकर सतीश महाना ने अनुपूरक प्रश्न का जवाब देने की जगह पर राजनीतिक रूप से बयान देने लगे नंदी को रोका और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से जवाब दिलवाया। सवाल समाजवादी पार्टी (एसपी) की विधायक रागिनी सोनकर ने पूछा था, जो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं थीं। मंत्री से उन्होंने प्रश्नकाल में अनुपूरक सवाल पूछकर स्पष्ट जवाब देने की मांग की थी।

रागिनी सोनकर का तीन सवाल था। उन्होंने पूछा था कि सरकार 45 लाख करोड़ के सहमति पत्रों (एमओयू) की बात करती है, लेकिन विभाग ने कितना प्रतिशत काम धरातल पर उतारा हो। उन्होंने पूछा कि सरकार ने 9 साल में 9 फीसदी काम भी धरातल पर नहीं उतारा है, इसका कारण सरकार बताए। रागिनी सोनकर ने डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा करते हुए कहा कि चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ और आगरा जीरो है, कानपुर में मात्र एक और लखनऊ में मात्र दो है। ये कॉरिडोर के जीरो होने का क्या कारण है। रागिनी कहा कि सरकार ने कहा था कि एक्सप्रेसवे के आस-पास उद्योग लगाएंगे। उन्होंने पूछा कि एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग क्यों जीरो है। उन्होंने पूछा कि उद्योग विभाग ने कितनी नौकरियां पैदा कीं, उसमें कितनी महिला, कितने दलित, कितने ओबीसी हैं और कितने एक लाख से ऊपर की सैलरी वाली नौकरी कर रहे हैं।

जवाब देने के लिए मंत्री नंदी उठे तो वो रागिनी सोनकर का सवाल ही पढ़ने लगे तो रागिनी सोनकर ने टोका कि वो जवाब देने के बदले प्रश्न क्यों पढ़ रहे हैं। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने मंत्री नंदी से कहा कि जो आप पढ़ रहे हैं, वो तो उत्तर में आ गया है, वो सबके पास है, जो अनुपूरक में पूछा गया है, उसका जवाब दे दें। इसके बाद नंदी ने राजनीतिक लाइन पकड़ ली और कहा कि चार बार सपा की सरकार रही, उत्तर प्रदेश की छवि उलटा प्रदेश का था, गुंडा प्रदेश का था, प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश को सबसे अच्छा गंतव्य बनाने का काम पीएम के मार्गदर्शन में सीएम ने किया है। इस पर हंगामा होने लगा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग धरातल पर होते तो उन्हें धरातल पर हुए काम की जानकारी नहीं मांगनी पड़ती। उन्होंने रागिनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी राजनीति इंस्टाग्राम रील से शुरू होकर फेसबुक पर दम तोड़ देती है।

सतीश महाना ने जवाब से भटक गए मंत्री नंदी को बिठाया और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना को अनुपूरक प्रश्न का जवाब देने के लिए कहा। सुरेश खन्ना राज्य के वित्तमंत्री भी हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि वो रागिनी के सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि निवेश तीन स्टेज में होता है, निवेशक हर चीज देखता है। एक एमओयू, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग और तीसरी प्रोडक्शन शुरू करने की। खन्ना ने बताया कि चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में लगभग 12.09 लाख करोड़ का काम धरातल पर शुरू हो गया। उन्होंने इससे पैदा रोजगार के सवाल पर कहा कि 1 अप्रैल 2017 से 3 फरवरी 2026 तक 15.96 लोगों को रोजगार मिला है।