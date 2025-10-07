एक्शन में योगी के मंत्री नंदी, प्रबंधक यूपीसीडा हेमेंद्र प्रताप सिंह को किया बर्खास्त

योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी एक्शन में दिखाई दिए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में प्रबंधक विद्युत यांत्रिक हमेंद्र प्रताप सिंह को बर्खास्त कर दिया है। इसके लिए लोक सेवा आयोग से सहमति ले ली गई थी। हेमेंद्र प्रताप पर मनमानी और कदाचार के कई आरोप लगे थे।

योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी एक्शन में दिखाई दिए हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में प्रबंधक विद्युत यांत्रिक के पद पर तैनात रहे हेमेंद्र प्रताप सिंह को नियमों की अनदेखी व मनमानी करने के आरोप में मंगलवार को बर्खास्त कर दिया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर अनुमति के बाद यह कार्रवाई की है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग से सहमति पहले ही ले ली गई थी।

हेमेंद्र प्रताप सिंह को 27 नवंबर 2020 को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से यूपीसीडा स्थानांतरित किया गया था। ग्रेटर नोएडा से उन्हें एक दिसंबर 2020 को कार्यमुक्त कर दिया गया था, लेकिन यूपीसीडा में तत्काल कार्यभार संभालने के बजाय वह 18 अप्रैल 2022 तक अनुपस्थित रहे। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, चिकित्सा अवकाश के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन न करने, पर्याप्त आधार व संतोषप्रद स्पष्टीकरण के बिना अवकाश स्वीकृत कराए गायब रहने का आरोप है। उन्हें उच्च आदेशों की अवहेलना का भी दोषी पाया गया।

एसीईओ से आरोपों के संबंध में जांच कराई गई। एसीईओ यूपीसीडा की जांच आख्या में प्रबंधक हेमेंद्र प्रताप सिंह पर लगे आरोपों को सही पाया गया है। इसके आधार पर औद्योगिक विकास मंत्री ने प्रबंधक वि‌द्युत-यांत्रिक हमेंद्र प्रताप सिंह के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील 1999) नियम के अंतर्गत सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।