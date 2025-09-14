डोरमैट पर योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी का काफिला रोकने पर कांग्रेसियों का अनोखा विरोध

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली में काफिला रोकने वाले योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कांग्रेसियों ने रविवार को अनोखा विरोध किया। कांग्रेस मुख्यालय के डोरमैट पर दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर चिपका दी और उसी पर पैर रखकर आते जाते रहे।

रायबरेली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का काफिला रोकने वाले योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कांग्रेसियों ने रविवार को अनोखा विरोध किया। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक के दौरान दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर डोरमैट पर चिपका दी और उनकी तस्वीर के ऊपर पैर रखकर कांग्रेसी आते जाते रहे। राहुल गांधी 11 सितंबर को रायबरेली के दौरे पर गए थे। इसी दौरान उनका काफिला रोका गया था। उस दिन भी कांग्रेस ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। दिनेश प्रताप सिंह ने बिहार में कांग्रेस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को लेकर हुई आपत्तिजनक बयानबाजी के खिलाफ राहुला गांधी का काफिला रोकने की कोशिश की थी।

दिनेश प्रताप सिंह द्वारा राहुल गांधी का विरोध किए जाने के विरोध स्वरूप यूथ कांग्रेस ने भी यह प्रतिक्रिया दी है। युवा कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन देवांश तिवारी ने कहा कि मंत्री ने राहुल गांधी का विरोध किया था। राहुल गांधी पर उनके आरोप झूठे हैं। बावजूद उन्होंने केवल सियासी वजह से ऐसा करके राहुल गांधी की सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिश की।

बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह पहले बसपा में रहे। सपा, कांग्रेस से होते हुए भाजपा पहुंचे हैं। वह जिस भी दल में रहते हैं तो उसके प्रति वफादारी की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जैसे ही दल छोड़ते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं। यही उनका चरित्र है। बसपा में रहते हुए बहनजी उन्हें मां लगती थीं और छोड़ने के बाद उन्हें क्या-क्या नहीं कहा।