योगी के मंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर का बताया श्रापित, बोले- मुझे यहां से तीसरी बार एमएलए नहीं बनना

संक्षेप: योगी सरकार के जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर को लेकर कहा है कि उन्होंने श्रापित भूमि से अब एमएलए नहीं बनना है। वह यहां से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर को लेकर कहा है कि उन्होंने श्रापित भूमि से अब एमएलए नहीं बनना है। वह यहां से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। उधर, सोशल मीडिया पर उनका ये बयान वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किठौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरखौदा में एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा वे हस्तिनापुर क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पार्टी का जहां से भी आदेश होता तो वह स्वीकार होगा। मंत्री ने कहा, "मैं उस समय इतना बोलना नहीं चाहता था। लेकिन अब मैं थोड़ा बोलूंगा। कुदरत की बात है कि मैं दो बार एमएलए और दो बार मिनिस्टक बना। लेकिन मेरे मन से एक बात निकलती है। वह मैंने मेरठ में नहीं कही है और आज आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार-बार कहता हूं 2 बार एमएलए बन गया। मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना है। बहुत से लोग तो आशीर्वाद लेते हैं। मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं जितने पुराण हैं, सब पढ़ा हूं। जो पढ़ा है या जो पढ़ेगा उसे पता होगा कि महाभारत क्या है।"

कम वोटों की मार्जिन से जीते थे दिनेश खटीक विधानसभा चुनाव 2022 में हस्तिनापुर सीट का चुनाव दिलचस्प रहा। दिनेश खटीक कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। उन्हें सपा के योगेश वर्मा से कड़ी टक्कर मिली थी। दिनेश खटीक 7312 वोटों के अंतर से योगेश वर्मा को हराया था। वहीं, जीत-हार का अंतर सिर्फ 318 प्रतिशत का था। दिनेश खटीक को 107587 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी योगेश वर्मा को 100275 वोट मिले। वहीं, तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के संजीव कुमार को केवल 14240 वोट प्राप्त हुए।