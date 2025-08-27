Yogi minister Dayashankar Singh got angry after seeing the dirt at the Raebareli bus station, scolded the officials बस स्टेशन पर गंदगी देख योगी के मंत्री का चढ़ा पारा, अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsYogi minister Dayashankar Singh got angry after seeing the dirt at the Raebareli bus station, scolded the officials

यूपी में प्रयागराज से लखनऊ जा रहे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का काफिला अचानक रायबरेली बस स्टेशन पर रुक गया।  गंदगी देखकर मंत्री दयाशंकर सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 02:28 PM
यूपी में प्रयागराज से लखनऊ जा रहे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का काफिला अचानक रायबरेली बस स्टेशन पर रुक गया। मंत्री ने बस स्टेशन का निरीक्षण करने लगे तो गंदगी देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जहां जमकर फटकार लगाई तो वहीं व्याप्त अव्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

करीब एक साल पहले बस स्टेशन के कराए गए जीर्णोद्वार के बाद एक वर्ष में ही दुर्दशा का शिकार हो गया। परिवहन मंत्री के सामने लोगों ने अव्यवस्थाओं की शिकायतें की और उन्हें सुनने के बाद उन्होंने सब कुछ ठीक कराने का आश्वासन भी दिया। प्रयागराज से लखनऊ जाते समय बीते सोमवार रात परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बछरावां के बस स्टॉप पर पानी भरा देखकर अपने काफिले के साथ रुक गए। उन्होंने बस स्टॉप पहुंचकर हर चीज को बारीकी से देखा। शौचालय गंदगी से भरे पड़े थे। वहीं बाथरुम से दुर्गंध पूरे परिसर में आ रही थी।

पेयजल के लिए लगाया गया पहले का इंडिया मार्क हैंडपंप फेल हो गया था। इसके लिए वहां पर दूसरा इंडियामार्का हैंडपंप लगाया जा रहा था। कैंटीन जहां पर होनी चाहिए वहां पर ना खुलकर दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए रैम्प पर खोल दी गई। अब वहां से कोई भी दिव्यांग बस स्टेशन पर नहीं आ सकता है। इस खुली हुई कैंटीन का पानी दिन भर लखनऊ रोड की तरफ भरा रहता है। इससे वहां पर खड़े होने यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने इसकी शिकायत परिवहन मंत्री से की तो उन्होंने कहा कि इस शिकायत को वह तत्काल दूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि अभी एक वर्ष पूर्व ही यह बस स्टॉप बनकर तैयार हुआ है और ऐसी स्थिति में है। यहां पर पानी भरा होने के कारण ही वह रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ यहां पर कमियां हैं उनको तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

