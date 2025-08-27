बस स्टेशन पर गंदगी देख योगी के मंत्री का चढ़ा पारा, अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई

यूपी में प्रयागराज से लखनऊ जा रहे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का काफिला अचानक रायबरेली बस स्टेशन पर रुक गया। गंदगी देखकर मंत्री दयाशंकर सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई।

यूपी में प्रयागराज से लखनऊ जा रहे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का काफिला अचानक रायबरेली बस स्टेशन पर रुक गया। मंत्री ने बस स्टेशन का निरीक्षण करने लगे तो गंदगी देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जहां जमकर फटकार लगाई तो वहीं व्याप्त अव्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

करीब एक साल पहले बस स्टेशन के कराए गए जीर्णोद्वार के बाद एक वर्ष में ही दुर्दशा का शिकार हो गया। परिवहन मंत्री के सामने लोगों ने अव्यवस्थाओं की शिकायतें की और उन्हें सुनने के बाद उन्होंने सब कुछ ठीक कराने का आश्वासन भी दिया। प्रयागराज से लखनऊ जाते समय बीते सोमवार रात परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बछरावां के बस स्टॉप पर पानी भरा देखकर अपने काफिले के साथ रुक गए। उन्होंने बस स्टॉप पहुंचकर हर चीज को बारीकी से देखा। शौचालय गंदगी से भरे पड़े थे। वहीं बाथरुम से दुर्गंध पूरे परिसर में आ रही थी।