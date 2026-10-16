भ्रष्टाचार पर योगी के मंत्री का तगड़ा ऐक्शन, एक्सईएन को किया सस्पेंड, जेई की नौकरी गई
कन्नौज में साढ़े तीन करोड़ के टेंडर आवंटन में गड़बड़ी को लेकर मंत्री असीम अरुण ने बड़ी कार्रवाई की। मंत्री के निर्देश पर अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया, वहीं रिश्वत मांगने के आरोप में आउटसोर्सिंग पर तैनात अवर अभियंता को बर्खास्त कर दिया।
UP Government: विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने वाले अफसरों पर योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने सख्त ऐक्शन लिया है। कन्नौज में साढ़े तीन करोड़ के टेंडर आवंटन में गड़बड़ी को लेकर मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर सरकार ने अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया, वहीं रिश्वत मांगने के आरोप में आउटसोर्सिंग पर तैनात अवर अभियंता को बर्खास्त कर दिया।
एकीकृत विकास योजना के तहत जिले में साढ़े तीन करोड़ के टेंडर का आवंटन हुआ। इसमें एक ही ठेकेदार पर मेहरबानी दिखाई गई। इस काम में भारी अनियमितता भी सामने आई। कुछ ठेकदारों ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। यूपी सिडको के एमडी संजीव कुमार ने जांच की तो अफसरों-ठेकेदार की साठगांठ का खुलासा हुआ। टेंडर आवंटन में नियम-कायदों को ताक पर रख दिया गया। स्वीकृत बजट और टेंडर राशि में नाममात्र का अंतर रखकर बार-बार एक ही ठेकेदार को काम आवंटित किया जाता रहा। इतना ही नहीं, टेंडर की शर्तें इस तरह से तय की गईं जिससे ठेकेदार को लाभ पहुंचे।
रिश्वत मांगने के मामले में हुई जांच में सही मिले थे आरोप
भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर सिडको के अधिशासी अभियंता संजय गंगवार को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, घूस मांगने के आरोपी संविदा पर तैनात जेई कमल बाबू को बर्खास्त कर दिया गया। असीम अरुण ने बताया कि यूपी सिडको के आउटसोर्सिंग जेई पर रिश्वत लेने के आरोप की विभागीय जांच कराई गई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए हैं। उसे सेवा से हटा दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। वहीं, एक ही कंपनी को लगातार टेंडर देने और दूसरी कंपनियों को बिडिंग में शामिल होने से रोकने के आरोप में एक्सईएन को भी निलंबित किया गया है। एसपी को मामले में एफआईआर दर्ज कर इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराने को कहा गया है।
चैट व वायस कॉल से खुला कमीशनखोरी का राज
सूत्रों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में एक ही ठेकेदार को लाभ देने के खेल में कमल बाबू की भूमिका संदिग्ध रही। कई ठेकेदारों का दावा है कि उनके पास इस मामले की चैट और वायस कॉल की रिकॉर्डिंग भी है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि चैट और वायस कॉल्स के जरिए टेंडर आवंटन के एवज में खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही थी। पुलिस अब इन वायस रिकॉर्डिंग और चैट की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। इस संबंध में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया, संपूर्ण प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात और सिंडिकेट राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।