Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेंगलुरु में कंपनियों के सीईओ से मिले योगी, ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में बोले-फेवरेट डेस्टिनेशन बना यूपी

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बुधवार को बेंगलुरु में बड़ा आयोजन किया है। दिनभर चर्चाओं, राउंड टेबल टॉक, प्रेजेंटेशन के बीच सबड़ा रोड शो भी हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की बेहतर कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशक के हित की नीतियों के चलते यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।

बेंगलुरु में कंपनियों के सीईओ से मिले योगी, ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में बोले-फेवरेट डेस्टिनेशन बना यूपी

CM Yogi in Bengluru: सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बेंगलुरु में हैं। वह वहां अलग-अलग कंपनियों के सीईओ से मिल रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और सुशासन आधारित विकास मॉडल के साथ नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम के लिए यूपी की निवेश-अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना तथा असीम विकास संभावनाओं को प्रस्तुत किया।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशक के हित की नीतियों के चलते यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बुधवार को बेंगलुरु में बड़ा आयोजन किया है। दिनभर चर्चाओं, राउंड टेबल टॉक, प्रेजेंटेशन के बीच सबड़ा रोड शो भी हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसका मकसद खासकर आईटी सेक्टर की कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्शित करना तथा उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति की जानकारी देना है।

ये भी पढ़ें:कोचिंग चेकिंग अभियान से हड़कंप, लखनऊ में सीलिंग, प्रयागराज में बंद कर लिया गेट

प्रदेश सरकार ने टेक्नोलॉजी और कारपोरेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए बुधवार को बेंगलुरु में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रोड शो किया। रोड शो का आयोजन इन्वेस्ट यूपी ने किया। इस बार सरकार का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आईटी सर्जिवेज और उभरते अवसरों पर है। इसमें उद्योगपतियों, डेवलेपर्स और निवेशकों को एक मंच पर लाने की कोशिश है।

ये भी पढ़ें:यूपी में डीएल को लेकर नया अपडेट, रिन्यूअल में बड़ी राहत; मिलेगा ग्रेस पीरियड
ये भी पढ़ें:पूर्वी यूपी में 12 दिन लेट मानसून, 3 दिन आसमान से बरसेगी आग; फिर बदलेगा मौसम
ये भी पढ़ें:कोचिंग चेकिंग अभियान से हड़कंप, लखनऊ में सीलिंग, प्रयागराज में बंद कर लिया गेट

विदेशी निवेश पर जोर

बेंगलुरु का यह दौरा पिछले निवेशक सम्मेलनों से अलग है। इस बार पूरा आयोजन इन्वेस्ट यूपी देख रहा है। बेंगलुरु के एक होटल में पहला सत्र शहरी बुनियादी ढांचे, दूसरा आईटी, आईटीईएस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर केंद्रित होगा। राउंड टेबल टॉक में राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर होगा। अधिकारियों के मुताबिक आयोजन का मुख्य केंद्र बिंदु जीसीसी पॉलिसी होगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।