मेरठ में 2913 करोड़ के प्लांट का सीएम योगी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में बहुप्रतीक्षित औद्योगिक गलियारे (मेरठ इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर) का भव्य शुभारंभ किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मेरठ में बहुप्रतीक्षित औद्योगिक गलियारे (मेरठ इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर) का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर विश्व की प्रमुख एल्युमिनियम बेवरेज कैन निर्माता अमेरिकी कंपनी 'बॉल कॉरपोरेशन' (बॉल इंडिया) के विशाल एल्युमिनियम पैकेजिंग प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। यह परियोजना क्षेत्र में विदेशी निवेश और रोजगार सृजन के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

​हापुड़ रोड स्थित बिजौली में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित होने वाले इस अत्याधुनिक प्लांट के निर्माण पर करीब 2,913 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस फैक्ट्री का निर्माण 16 हेक्टेयर यानी लगभग 1 लाख 60 हजार वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्रफल में किया जाएगा। कंपनी की योजना अगले दो वर्षों के भीतर यहां से उत्पादन शुरू करने की है। इस इकाई में मुख्य रूप से कोल्ड ड्रिंक और बीयर सहित अन्य पेय पदार्थों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम कैन का निर्माण किया जाएगा।

हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे ​इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से मेरठ और आसपास के जिलों के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वैश्विक स्तर की इस कंपनी के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

बीते साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की 55 प्रतिशत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को नई ऊंचाई दे रहे हैं। उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए लाखों आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के साथ 2 लाख से अधिक स्टेम ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को ₹50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से ₹15 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं और आगामी इन्वेस्टर्स समिट में ₹7 लाख 50 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। आज 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां और 25,000 से अधिक स्टार्टअप्स प्रदेश की रीढ़ हैं। एफडीआई एवं फॉर्च्यून-500 नीति, जिसके तहत बॉल कॉर्पोरेशन को सुविधाएं दी जा रही हैं, सहित 36 सेक्टोरल पॉलिसीज, 75,000 से अधिक एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, 27 आधुनिक आईएमएलसी क्लस्टर्स, सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' और डीरेगुलेशन 1.0 में देश में प्रथम स्थान हासिल कर यूपी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

ऐतिहासिक भूमि पूजन समारोह में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे