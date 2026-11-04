लोकतंत्र में बदला नहीं, बदलाव करती है जनता; गोरखपुर से कांग्रेस-सपा पर गरजे योगी
गोरखपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बदला नहीं, बदलाव करती है जनता। कांग्रेस इतनी बार हार चुकी है कि अब तो हार भी पूछती होगी कि अगला बहाना क्या बनाओगे?
संवाददाता, गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बदला नहीं, बदलाव करती है जनता। कांग्रेस इतनी बार हार चुकी है कि अब तो हार भी पूछती होगी कि अगला बहाना क्या बनाओगे? ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा पर सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की यह यात्रा केवल एक पार्टी की यात्रा नहीं है, यह भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन की वो यात्रा है, जिसके लिए भारत का लोकतंत्र जितना सशक्त होगा, उतना ही भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देगा।
सीएम योगी ने कहा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगी कि दिल्ली में कांग्रेस और इंडी गठबंधन किस प्रकार की अराजकता पैदा करके स्वयं लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है कि अगर ये चुनाव जीते, तो इनकी अपनी उपलब्धि है, इनका परिश्रम है लेकिन अगर जनता इनको जवाब देती है और इनको नकार देती है, तो ईवीएम पर दोषारोपण करने की इनकी यह प्रवृत्ति हमारे सामने है। देश में लगातार अलग-अलग समय पर और ज्यादातर कांग्रेस के समय में एसआईआर की कार्रवाई संपन्न हुई। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को या मृतकों के नाम जब मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग विशेष कार्यक्रम आगे बढ़ाता है, तो फिर वो उसके लिए देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि आज हम सब यहां जिस संकल्प के साथ इक्ट्ठा हुए हैं, वो केवल एक राजनीतिक सभा नहीं है बल्कि यह देश के लोकतंत्र को बचाने और अराजकता को उखाड़ फेंकने के लिए इस महा अभियान में हम यहां उपस्थित हुए हैं। विपक्षी गठबंधन आज अराजकता फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। विपक्ष के लोग अगर चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य करते हैं। भारत लोकतंत्र से चलता है।
वहीं, पदयात्रा में शामिल होने गोरखपुर आए यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, आपातकाल लगाया, लोगों को जेल भेजा, संविधान की धज्जियां उड़ाईं। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी समय-समय पर मजाक करते रहते हैं। इससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसलिए ये रैली को की जा रही है। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली थी। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें