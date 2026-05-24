यूपी के फिर से सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश को नहीं करता सपोर्ट: तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और तीसरी बार भाजपा सरकार की वापसी की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि वे अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने दर्शन-पूजन से संबंधित कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं।

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने यूपी की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा- ‘मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूं। इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा (तीसरी बार) यहां सरकार बनाने का काम करेंगे।’ बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अपने अधिकारिक हैंडल से काशी में बाबा विश्वनाथ और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन से संबंधित कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं।

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और तीसरी बार भाजपा सरकार की वापसी की भविष्यवाणी भी कर दी। बता दें कि अखिलेश यादव और लालू परिवार के बीच पुराने रिश्ते हैं। राजनीतिक साथी होने के साथ ही वे आपस में रिश्तेदार भी हैं। लालू की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है। विंध्याचल में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा, ‘देखिए, मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं। जहां तक बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा, किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्म किया। हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में। या तो हार होती है या फिर जीत। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा (तीसरी बार) सरकार यहां (उत्तर प्रदेश) बनाने का काम करेंगे।’

बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन-पूजन विंध्यवासिनी देवी के अलावा तेज प्रताप यादव ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन-पूजन किया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा- ‘आज भगवान महादेव की पावन नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं, तेज प्रताप यादव, ने अपने माता-पिता के सुख और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, अपने भाई-बहनों के लिए मंगलकामना की और पूरे समाज के लोगों के सुख-शांति के लिए बाबा से आशीर्वाद माँगा। साथ ही पूरे बिहार की जनता और देशवासियों के लिए भी यही प्रार्थना की कि सभी लोग प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बनाकर रखें तथा सबका जीवन कुशल और मंगलमय हो। हर-हर महादेव।’