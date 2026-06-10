अब योगी संन्यासी नहीं रहे, अजय सिंह बिष्ट हैं; अविमुक्तेश्वरानंद का CM पर तीखा तंज

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज कसा है।कहा है कि सनातन परंपरा के अनुसार संन्यासी सांसारिक पदों को धारण नहीं कर सकता। अब ये योगी नहीं रहे, संंन्यासी नहीं रहे। ये सच में अजय सिंह विष्ट ही हैं।

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए उनके राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा के अनुसार संन्यासी सांसारिक पदों को धारण नहीं कर सकता। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा, 'अब ये योगी नहीं रहे, संन्यासी नहीं रहे। ये सच में अजय सिंह विष्ट ही हैं। हमारे शास्त्र और परंपरा में साफ-साफ लिखा है कि जो व्यक्ति संसार छोड़कर संन्यासी या यति बन गया हो, वह सांसारिक पदों को धारण नहीं कर सकता।'

समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क और उनकी यात्रा में सहयोग को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण के लिए जो भी आगे आ रहा है, उसका सहयोग स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसके हृदय में हिन्दू धर्म और गौ माता के प्रति श्रद्धा है, वह इस कार्य में सहयोग कर रहा है लेकिन जिनके लिए गाय केवल राजनीति का विषय है, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है।

माघ मेले के दौरान अपने साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि इस मामले की सिविल सोसायटी द्वारा कराई गई जांच में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव की अध्यक्षता में हुई जांच में सरकार की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही हिन्दुओं के मान-बिंदुओं पर प्रहार कर रही है, तब विरोध स्वाभाविक है। उनका आदित्यनाथ से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन उनके द्वारा की जा रही गड़बड़ियों का वह पुरजोर विरोध करते हैं और उसमें कोई नरमी नहीं है।

समाजवादी को कभी नहीं कहा नमाजवादी शंकराचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि यदि सरकार निष्पक्ष होती तो माघ मेले की घटना की आधिकारिक जांच कराती। उन्होंने कहा कि जब स्वयं मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने कार्रवाई की हो, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। जांच होगी तो जिम्मेदारी तय होगी। वहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी उन्हें नमाजवादी नहीं कहा। कहा कि12 मार्च को लखनऊ में अखिलेश यादव से लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद मांगा, जिस पर हमने कहा कि व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद है, लेकिन जब तक उनकी पार्टी गौ माता की रक्षा के पक्ष में स्पष्ट प्रस्ताव नहीं लाती, तब तक पार्टी के समर्थन का प्रश्न नहीं उठता।

200 विधानसभा क्षेत्रों का कर चुके हैं भ्रमण उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि गौ संरक्षण के प्रति जनजागरण करना है। उन्होंने कहा कि हम केवल गौ माता की पक्की रक्षा का वचन चाहते हैं। जो यह वचन देगा, हम उसके साथ जाएंगे और जो नहीं देगा, उसे ठुकराएंगे। शंकराचार्य ने बताया कि वह 200 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं और गौ भक्त मतदाताओं की अंतरात्मा को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आगामी चुनावों में मतदाताओं को गौ संरक्षण के मुद्दे पर सजग करना है।

उन्होंने कहा, 'अब हमारी उम्मीद न किसी नेता से है और न किसी पार्टी से। हमारी उम्मीद केवल मतदाताओं से है, क्योंकि असली राजनीतिक शक्ति उनके मतदान में निहित है। यदि मतदाता यह तय कर लें कि पहले गाय की हत्या बंद हो, गाय को माता का दर्जा मिले और उसे पशु सूची से हटाया जाए, तभी वे मतदान पर विचार करेंगे, तो राजनीतिक दलों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा।'