Yogi is a saint, he attains salvation when he meets the wicked; said Kumar Vishwas at the Atal Jayanti event
संत हैं योगी, दुष्ट मिलता है तो मोक्ष पा जाता है; अटल जयंती कार्यक्रम में बोले कुमार विश्वास

संत हैं योगी, दुष्ट मिलता है तो मोक्ष पा जाता है; अटल जयंती कार्यक्रम में बोले कुमार विश्वास

संक्षेप:

कवि कुमार विश्वास ने कहा कि संत दो तरह के होते हैं। एक संत वे जिनसे सज्जन लोग मिलते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं और एक संत हमारे योगी जी जैसे हैं जिनसे कोई दुष्ट मिलता है तो मोक्ष पा जाता है।

Dec 24, 2025 11:08 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। अटल गीत गंगा कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास आकर्षण का केन्द्र रहे। उन्होंने अपने व्यंग्य बाणों से हर किसी को सुनाया। कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुन रहे थे तो कुमार ने कहा कि संत दो तरह के होते हैं। एक संत वे जिनसे सज्जन लोग मिलते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं और एक संत हमारे योगी जी जैसे हैं जिनसे कोई दुष्ट मिलता है तो मोक्ष पा जाता है और ये जरूरी भी है क्योंकि पहले डाक्टर पर्चे पर आरएक्स लिखते थे अब आरडीएक्स लिख रहे है।

कुमार विश्वास ने कहा कि आगरा में एक सफेद कब्रिस्तान को देखने बहुत लोग जाते थे लेकिन आज समय बदल रहा है आज सफेद कब्रिस्तान से ज्यादा लोग अयोध्या देखने जाते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि राम हुए या नहीं इसका केस कोर्ट में चल रहा था तभी राम नवमी की छुट्टी पड़ गई और कोर्ट भी बंद रहा तो मैने मीलार्ड को फोन कर कहा कि यदि राम नवमी की छुट्टी है तो मतलब राम है। कुमार विश्वास के इस कथन पर खूब तालियां बजी। कुमार विश्वास ने अटल गीत गंगा में अपनी नई कविता भवानी सुन लो राम कहानी, भाग्य बली है फिर भी कहे खुद को राम का चाकर, ये कोरी कल्पना नही है, आगम निगम बखानी, युग युग इसका साक्षी है, मां सरयू का पानी, भवानी सुन लो राम कहानी का सस्वर पाठ कर हर किसी का मन मोह लिया। इसके साथ उन्होंने पब्लिक की डिमांड पर कई अन्य रचनाएं भी सुनायी।

अटल जी जैसा दूरदर्शनी नेता कोई नहीं हुआ: योगी

अटल गीत गंगा कार्यक्रम में सीएम योगी ने अटल जी की कविता ‘हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा’ का जिक्र किया और कहा कि जिस भी नागरिक के सामने संकट होता है, उनकी कविताएं उसके लिए प्रेरणा होती हैं। अटल जी कवि हृदय थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने उतनी ही दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य किया। उनके जैसा दूरदर्शी नेता कोई नहीं हुआ। ग्राम्य विकास हो, नगरीय कनेक्टिविटी, देश के अंदर पब्लिक सपोर्ट सिस्टम को नए आयाम के साथ बढ़ाने का कार्य हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपने ‘अंत्योदय’ के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, पूरी व्यवस्था को नई पहचान देता है।

भाजपा से लड़ो, भारत से नहीं

सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने जब भाजपा की कमान संभाली, तब स्थिति विपरीत थी। फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कार्य किया और कहा कि ‘अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा’। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि तुम भाजपा से लड़ो, भारत से नहीं। यह केवल कोई दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। अटल जी की कविता ‘मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी न देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी न देना’ हर कार्यकर्ता, विचार परिवार, हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सीएम ने कहा कि अटल जी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल, कॉलेज में प्रतियोगिता भी कराई।

पाकिस्तान में भी लोकप्रयि थे अटल बिहारी बाजपेयी: राजनाथ सिंह

अटल गीत गंगा कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी उन विरले लोगों में थे जो बिना किसी पद के भी सम्मान पाते थे। अटल जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान नवाज शरीफ ने कह दिया था कि अटल जी आप पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय हैं कि यहां से भी चुनाव लड़े तो यहां भी जीत जाएंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने अटल जी के जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से सुनाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
