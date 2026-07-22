योगी गोरखपुर को देंगे 995 करोड़ की सौगात, सिक्सलेन फ्लाईओवर समेत कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल को गोरखपुर को 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं में सबसे अहम 2.6 किलोमीटर लंबा गोरखपुर का पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर है। इसके शुरू होने से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और नेपाल की ओर आने-जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल को गोरखपुर को 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर बने शहर के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर के पास आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 813.52 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की 10 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं में सबसे अहम 2.6 किलोमीटर लंबा गोरखपुर का पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर है। इसके शुरू होने से संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, बिहार और नेपाल की ओर आने-जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी और यात्रा पहले से अधिक सुगम होगी।

इसके अलावा पैडलेगंज चौक से फिराक गोरखपुरी चौक तक सड़क को फोरलेन किए जाने का भी लोकार्पण होगा, जिससे शहर की आंतरिक यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। अन्य परियोजनाओं में गुलरिहा थाने में हॉस्टल और बैरक निर्माण तथा एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार के लिए एयरफोर्स स्टेशन परिसर से एमईएस कार्यालय के स्थानांतरण का कार्य भी शामिल है।

मुख्यमंत्री इस दौरान 10 नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें नंदानगर पुलिस चौकी-शमशेर गेट मार्ग पर अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण, श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गोरखपुर विश्वविद्यालय चौक के पास साइंस म्यूजियम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बेहतर यातायात, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा व विज्ञान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

इन विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण योगी टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर सिक्सलेन फ्लाईओवर (देवरिया बाईपास तिराहा को भी फ्लाईओवर से जोड़ते हुए), लागत 429 करोड़ 49 लाख 39 हजार रुपये।

पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहा तक मार्ग का फोरलेन में चौड़ीकरण, लागत 277 करोड़ 77 लाख 94 हजार रुपये।

एयरफोर्स स्टेशन परिसर स्थित एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की शिफ्टिंग का कार्य, लागत 103 करोड़ 51 लाख 17 हजार रुपये।

थाना गुलरिहा के 48 क्षमता हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष का निर्माण, लागत 2 करोड़ 74 लाख 4 हजार रुपये।

इन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण, लागत 47 करोड़ 38 लाख 47 हजार रुपये।

नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट तक मार्ग में पड़ने वाले लेवल क्रॉसिंग हेतु अंडरपास एवं सर्विस रोड, लागत 73 करोड़ 64 लाख 49 हजार रुपये।

राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय चौक के समीप साइंस म्यूजियम का निर्माण, लागत 49 करोड़ 60 लाख 49 हजार रुपये।

टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण, 7 करोड़ 6 लाख 75 हजार रुपये।

डिपो कार्यशाला राप्तीनगर स्थित टायर शॉप का उच्चीकरण, लागत 2 करोड़ 46 लाख 99 हजार रुपये।

वार्ड नं. 18 पवन विहार में सीसी रोड का निर्माण, लागत 49 लाख 72 हजार रुपये।

वार्ड नं. 25 गिरधरगंज में सीसी रोड का निर्माण, लागत 23 लाख 46 हजार रुपये।

वार्ड नं. 20 लच्छीपुर में सीसी रोड व नाली का निर्माण, लागत 48 लाख 99 हजार रुपये।

मोहल्ला नंदानगर दरगहिया में सीसी रोड व नाली का निर्माण, लागत 8 लाख 9 हजार रुपये।