लखनऊ अग्निकांड को लेकर ऐक्शन में योगी, आवास पर कर रहे हाई लेवल मीटिंग

Lucknow fire tragedy: यूपी की राजधानी में तीन मंजिल की एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग में झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी ऐक्शन में हैं। योगी आवास पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं।

Lucknow fire tragedy: लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी ऐक्शन में हैं। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अब सीएम योगी सरकारी आवास हाईलेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में डीजीपी, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सूचना मिलने पर अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही रद कर दिया। उन्हें लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ही इस हादसे की जानकारी मिली, इसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वे मौके पर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हादसे की तह तक जाएंगे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को तीन मंजिल की एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग में झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के मुताबिक इस घटना में बचाव दल द्वारा कुल 22 लोगों को केजीएमयू लाया गया जिनमें से 15 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।उन्होंने बताया कि हादसे में सात अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने ट्रामा सेंटर में संवाददाताओं को बताया कि शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

सोमवार को मुख्यमंत्री अलीगढ़ में थे। वहां आयोजित लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसमूह से कहा कि मेरी इच्छा थी कि यहीं रहूं लेकिन अभी-अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है और कुछ बच्चे अग्निकांड की चपेट में आए हैं। इसमें कुछ बच्चों की दुखद मौत हो गई है। प्रशासन राहत कार्यों में लगा है। मुझे भी इस दुखद घटना के कारण तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज का भी निर्देश दिया।

डीजीपी व एसीएस (गृह) को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने नौजवानों को खोया है, उनके प्रति गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया है कि मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। इस मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।